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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Спарта
Слован - Спарта: обзор матча 31 июля 2021
Слован
31.07.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 2 тур
0 : 5
Завершен
Спарта
25'
Я. Пешек
62'
А. Гложек
66'
А. Карабец (П)
70'
Л. Крейчи
79'
Ф. Соучек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Спарта
Замена
O. Lehoczki
️️️️
M. Faško
81'
79'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Соучек
Пас отдал
Л. Крейчи
Замена
K. Meszaros
️️️️
И. Рондич
74'
Замена
J. Necas
️️️️
М. Косцельник
74'
74'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
Т. Виснер
74'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Я. Пешек
70'
ГОЛ! 0:4!
Л. Крейчи
Пас отдал
Ф. Соучек
66'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Карабец
Желтая карточка
М. Халуш
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Гложек
Пас отдал
А. Карабец
60'
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
60'
Замена
А. Гложек
️️️️
Л. Юлиш
Замена
D. Gembicky
️️️️
Я. Матушек
56'
54'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Сачек
Вторая желтая
Т. Гебре Селасси
52'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
Я. Пешек
Пас отдал
Т. Виснер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
28
Kristian Michal
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
27
Филип Панак
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
7
Михал Рабушич
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
4-4-2
34
Кноблох
37
Халуш
22
Фукала
3
Микула
23
Гебре Селасси
28
10
Матушек
15
Рондич
3
Косцельник
37
Пурзитидис
23
4-4-2
1
Ницэ
61
Сачек
28
Виснер
17
Ганцко
21
Полидар
8
Павелка
9
Докал
7
Крейчи
10
Пешек
27
Панак
39
Юлиш
23
17
17
23
10
Матушек
14
14
10
Матушек
15
Рондич
0
0
15
Рондич
3
Косцельник
0
0
3
Косцельник
28
Виснер
32
Виндхейм
32
Виндхейм
28
Виснер
61
Сачек
10
Соучек
10
Соучек
61
Сачек
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
39
Юлиш
10
Гложек
10
Гложек
39
Юлиш
10
Пешек
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
10
Пешек
Остались в запасе
Слован
Спарта
82
Olivier Vliegen
ВР
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
7
Михал Рабушич
ЦФ
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
3
Мартин Витик
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Слован - Спарта
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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