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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Славия
Фастав - Славия: обзор матча 25 июля 2021
Фастав
25.07.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Славия
70'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Славия
90'
Замена
Д. Зима
️️️️
Н. Станчу
Замена
А. Фантис
️️️️
R. Hruby
79'
73'
Замена
П. Муса
️️️️
С. Плавсич
Замена
D. Simersky
️️️️
R. Matejov
73'
Замена
В. Чантуришвили
️️️️
R. Reiter
73'
70'
ГОЛ! 0:1!
Я. Кухта
Пас отдал
О. Дорли
60'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
У. Экпай
46'
Замена
И. Шранц
️️️️
О. Лингр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
32
Ондржей Лингр
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Фастав
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
9
Петар Муса
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
3-4-4
88
16
26
Прохазка
18
Чедидла
7
8
44
Конде
17
88
Пожнар
27
19
Враштил
3-5-2
1
Колар
18
Бах
15
Кудела
33
Качараба
32
Лингр
95
Плавсич
10
Станчу
12
Траоре
19
Дорли
7
Кухта
45
Экпай
16
2
2
16
7
7
Чантуришвили
7
Чантуришвили
7
8
15
Фантис
15
Фантис
8
10
Станчу
4
Зима
4
Зима
10
Станчу
45
Экпай
10
ван Бурен
10
ван Бурен
45
Экпай
95
Плавсич
9
Муса
9
Муса
95
Плавсич
32
Лингр
26
Шранц
26
Шранц
32
Лингр
Остались в запасе
Фастав
Славия
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
30
Алеш Мандоус
ВР
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
11
Станислав Тецл
ЦФ
10
Даниэль Самек
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Фастав - Славия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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