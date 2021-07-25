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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Теплице
Динамо - Теплице: обзор матча 25 июля 2021
Динамо
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Теплице
61'
О. Михалик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Теплице
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
M. Skoda
89'
Желтая карточка
В. Ворел
83'
82'
Замена
R. Droehnle
️️️️
A. Hycka
Замена
️️️️
Я. Гора
76'
69'
Замена
J. Mareš
️️️️
D. Ledecky
ГОЛ! 1:0!
О. Михалик
61'
Замена
P. Javorek
️️️️
P. Hellebrand
57'
Замена
П. Бранднер
️️️️
M. Mrsic
57'
43'
Желтая карточка
D. Ledecky
Желтая карточка
L. Skovajsa
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Denis Lanka
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Динамо
31
David Sipos
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
P. Javorek
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Теплице
11
Jakub Mareš
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
4
Ruben Droehnle
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
2-3-5
12
Чолич
5
Гавел
8
Цавош
18
0
3
17
Михалик
23
Гора
25
42
Ворел
3-2-5
17
22
0
27
Трубац
23
Маречек
0
30
10
19
Юкл
11
18
0
0
18
0
11
Бранднер
11
Бранднер
0
0
14
Бэсси
14
Бэсси
0
0
11
11
0
0
4
4
0
Остались в запасе
Динамо
Теплице
31
David Sipos
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
26
David Cerny
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
9
Матей Валента
ЦФ
Остались в запасе
26
David Cerny
ЦФ
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Динамо - Теплице
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
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