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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Млада Болеслав
Виктория - Млада Болеслав: обзор матча 25 июля 2021
Виктория
25.07.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
28'
J. David Beauguel
36'
Р. Ржезник
62'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Млада Болеслав
90'
+5
Желтая карточка
М. Сухи
Замена
М. Хлаваты
️️️️
П. Шулц
86'
Замена
Д. Яношек
️️️️
М. Кацер
86'
85'
Замена
Д. Плехаты
️️️️
D. Preisler
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
80'
72'
Замена
В. Смрз
️️️️
М. Матейовски
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
67'
Замена
Š. Falta
️️️️
Р. Ржезник
67'
62'
ГОЛ! 2:1!
М. Шкода
Пас отдал
Эвертон
ГОЛ! 2:0!
Р. Ржезник
Пас отдал
J. David Beauguel
36'
ГОЛ! 1:0!
J. David Beauguel
Пас отдал
М. Кацер
28'
23'
Желтая карточка
О. Карафиат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
10
Павел Шулц
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
20
Šimon Falta
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Млада Болеслав
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
42
Войтех Смрз
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
4-2-1-4
14
Брабец
4
Перница
11
Хибс
14
Ржезник
10
Шулц
99
Н'Диайе
8
Москера
11
Каямба
16
66
Кацер
9
2-2-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
23
Дудера
9
27
32
Эвертон
7
Шкода
8
Матейовски
11
Данчак
14
Ржезник
20
20
14
Ржезник
66
Кацер
39
Яношек
39
Яношек
66
Кацер
9
25
Хоры
25
Хоры
9
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
10
Шулц
19
Хлаваты
19
Хлаваты
10
Шулц
27
4
Плехаты
4
Плехаты
27
8
Матейовски
42
Смрз
42
Смрз
8
Матейовски
Остались в запасе
Виктория
Млада Болеслав
13
Марьян Тврдон
ВР
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
9
L. Masek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
18
Kozeluh Josef
ЦФ
Остались в запасе
9
L. Masek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
6
Dominik Masek
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Виктория - Млада Болеслав
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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