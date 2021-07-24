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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Градец-Кралове - Богемианс 1905
Градец-Кралове - Богемианс 1905: обзор матча 24 июля 2021
Градец-Кралове
24.07.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Богемианс 1905
53'
Д. Пушкач
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Градец-Кралове - Богемианс 1905
83'
Замена
К. Вацек
️️️️
П. Хронек
83'
Замена
D. Bartek
️️️️
Я. Коваржик
68'
Замена
T. Necid
️️️️
Д. Пушкач
61'
Замена
Р. Квет
️️️️
Я. Фулнек
57'
Желтая карточка
J. Vondra
53'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пушкач
Пас отдал
D. Kostl
36'
Желтая карточка
J. Bederka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Градец-Кралове
1
Vilem Fendrich
ВР
39
Якуб Клима
ЦЗ
23
Якуб Рада
ЦП
16
Петр Кодеш
ЦП
0
P. Dvorak
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
18
Jiří Bederka
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
19
Ян Коваржик
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Градец-Кралове
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Богемианс 1905
0
D. Krch
ЦЗ
0
D. Bartek
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
1-2-1
1
39
Клима
23
Рада
16
Кодеш
0
2-5-1-3
16
18
19
Коваржик
15
Хронек
22
Фулнек
30
Пушкач
16
88
Левин
19
Храмоста
22
59
19
Коваржик
0
0
19
Коваржик
22
Фулнек
16
Квет
16
Квет
22
Фулнек
15
Хронек
7
Вацек
7
Вацек
15
Хронек
30
Пушкач
37
37
30
Пушкач
Остались в запасе
Градец-Кралове
Богемианс 1905
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Главный тренер
Богуслав Пильны
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
21
Ян Крал
ЦЗ
28
Филип Кубала
ЦП
2
Степан Гаразим
ЦП
Остались в запасе
0
D. Krch
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
Главный тренер
Богуслав Пильны
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Градец-Кралове - Богемианс 1905
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Славия
0 : 0
17.10.2026
Градец-Кралове
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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