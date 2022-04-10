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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Мехелен
Брюгге - Мехелен: обзор матча 10 апреля 2022
Брюгге
10.04.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
32'
М. Ритс
76'
А. Сков Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Мехелен
Желтая карточка
С. Н'Соки
87'
83'
Замена
Э. Йуан
️️️️
У. Кюйперс
83'
Замена
Б. ван ден Эйнден
️️️️
J. Van Hecke
ГОЛ! 2:0!
А. Сков Ольсен
76'
71'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
С. Адамян
67'
66'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
С. Гуэ
41'
Желтая карточка
J. Van Hecke
Замена
Э. Баланта
️️️️
Д. Одои
38'
ГОЛ! 1:0!
М. Ритс
Пас отдал
Х. Ванакен
32'
Желтая карточка
Д. Одои
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
2
Iebe Swers
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ОП
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
25
Рууд Вормер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-5-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
3
Одои
23
Ритс
20
Ванакен
17
Бьюкенан
70
Ланг
22
Мата
70
Сков Ольсен
22
Адамян
3-1-3-3
1
2
30
14
Уолш
10
Гуэ
5
Соуза
11
Хайреманс
17
Скофс
99
Кюйперс
10
Сторм
6
22
Адамян
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
22
Адамян
3
Одои
3
Баланта
3
Баланта
3
Одои
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
6
6
ван ден Эйнден
6
ван ден Эйнден
6
10
Гуэ
9
Энгвалль
9
Энгвалль
10
Гуэ
99
Кюйперс
27
Йуан
27
Йуан
99
Кюйперс
Остались в запасе
Брюгге
Мехелен
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Остались в запасе
28
Rune Paeshuyse
ЦЗ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Брюгге - Мехелен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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