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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Юнион СЖ
Стандард - Юнион СЖ: обзор матча 03 апреля 2022
Стандард
03.04.2022, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Юнион СЖ
24'
М. Сиссако
9'
Т. Теума
70'
Б. Ньивкоп
83'
К. Нильсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Юнион СЖ
Желтая карточка
С. Бастьен
88'
88'
Желтая карточка
К. Нильсен
86'
Замена
А. Мильян
️️️️
Л. Амани
83'
ГОЛ! 1:3!
К. Нильсен
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
79'
70'
ГОЛ! 1:2!
Б. Ньивкоп
Пас отдал
Й. Багер
Желтая карточка
Ж. Деваэль
61'
Замена
Г. Цимирот
️️️️
J. Van Damme
57'
Замена
С. Бастьен
️️️️
С. Амалла
57'
36'
Желтая карточка
К. Берджесс
Желтая карточка
J. Van Damme
28'
ГОЛ! 1:1!
М. Сиссако
24'
22'
Замена
Д. Марк
️️️️
Т. Теума
Желтая карточка
М. Кафаро
21'
9'
ГОЛ! 0:1!
Т. Теума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
20
Жиль Деваэль
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Стандард
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
3-3-1-3
30
Хенкине
20
Бокади
3
Дюсенн
5
Сиссако
8
Павлович
16
Карсела-Гонсалес
21
Амалла
20
Кафаро
9
Эмон
13
20
Деваэль
3-4-1-2
1
Морис
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
5
Багер
10
Амани
10
Теума
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
22
Митома
94
Нильсен
26
Ундав
13
59
Цимирот
59
Цимирот
13
21
Амалла
22
Бастьен
22
Бастьен
21
Амалла
16
Карсела-Гонсалес
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
16
Карсела-Гонсалес
10
Теума
25
Марк
25
Марк
10
Теума
10
Амани
9
Мильян
9
Мильян
10
Амани
Остались в запасе
Стандард
Юнион СЖ
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Стандард - Юнион СЖ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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