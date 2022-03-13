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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Сент-Труйден
Генк - Сент-Труйден: обзор матча 13 марта 2022
Генк
13.03.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Труйден
29'
Д. Хаяси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Сент-Труйден
87'
Замена
Р. Райц
️️️️
К. Брюлс
86'
Желтая карточка
Д. Шмидт
83'
Замена
Ж. Тейшейра
️️️️
В. Янссенс
76'
Желтая карточка
Р. Бауэр
70'
Желтая карточка
В. Янссенс
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Бонгонда
68'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Муньос
67'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
П. Грошовски
67'
53'
Замена
Клаусс
️️️️
Д. Хаяси
52'
Желтая карточка
М. Конате
Замена
К. Торстведт
️️️️
М. Трезор
46'
Замена
М. Садик
️️️️
Д. Лукуми
46'
Желтая карточка
П. Грошовски
41'
40'
Желтая карточка
Д. Хаяси
29'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хаяси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
31
Майк Трезор
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Сент-Труйден
4
Роберт Бауэр
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
14
Даики Хасиока
ПЗ
8
Мори Конате
ОП
22
Волке Янссенс
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
91
Даичи Хаяси
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
11
Люка Ойен
АП
90
Андраш Немет
ЦФ
Сент-Труйден
1
Алессандро Руссо
ВР
85
Арно Дони
ЦП
21
Рокко Райц
ЦП
5
Жорже Тейшейра
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
4-2-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
46
Куэста
27
Муньос
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Бонгонда
31
Трезор
10
Ито
30
Онуачу
3-3-5
2
Аль-Дахил
37
Ляйстнер
4
Лавале
14
Хасиока
8
Конате
4
Бауэр
22
Янссенс
91
Хаяси
22
Брюлс
1
Шмидт
18
Хара
31
Трезор
42
Торстведт
42
Торстведт
31
Трезор
26
Лукуми
15
Садик
15
Садик
26
Лукуми
27
Муньос
23
Пресиадо
23
Пресиадо
27
Муньос
17
Грошовски
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
17
Грошовски
10
Бонгонда
11
Ойен
11
Ойен
10
Бонгонда
22
Брюлс
21
Райц
21
Райц
22
Брюлс
22
Янссенс
5
Тейшейра
5
Тейшейра
22
Янссенс
91
Хаяси
99
Клаусс
99
Клаусс
91
Хаяси
Остались в запасе
Генк
Сент-Труйден
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Алессандро Руссо
ВР
85
Арно Дони
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
90
Андраш Немет
ЦФ
Остались в запасе
1
Алессандро Руссо
ВР
85
Арно Дони
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Генк - Сент-Труйден
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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