Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Юнион СЖ
Кортрейк - Юнион СЖ: обзор матча 05 марта 2022
Кортрейк
05.03.2022, суббота, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Юнион СЖ
8'
Ф. Селемани
76'
Ф. Селемани
13'
К. Нильсен
87'
Д. Ундав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Юнион СЖ
90'
+1
Замена
Д. Марк
️️️️
К. Козловски
87'
ГОЛ! 2:2!
Д. Ундав
Пас отдал
Б. Ньивкоп
Желтая карточка
М. Бадамоси
85'
82'
Желтая карточка
Д. Ундав
Желтая карточка
А. Радованович
82'
80'
Замена
К. Митома
️️️️
Л. Лапуссен
ГОЛ! 2:1!
Ф. Селемани
Пас отдал
Д. Энен
76'
Замена
Д. Энен
️️️️
Б. Мессауди
74'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
57'
46'
Замена
К. Козловски
️️️️
К. Пуэртас
43'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
18'
Желтая карточка
К. Берджесс
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Нильсен
Пас отдал
Л. Амани
ГОЛ! 1:0!
Ф. Селемани
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
7
Файз Селемани
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
37
Абделькахар Кадри
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
16
Александар Радованович
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
10
Тедди Теума
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЦФ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
10
Каспер Козловски
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
3-2-5
7
Селемани
8
Мехсату
14
Рейнолдс
37
Кадри
26
Вандендрище
21
Морено
4
19
Бадамоси
9
Мессауди
31
Илич
3-4-3
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
94
Лапуссен
10
Амани
2
Ньивкоп
10
Теума
26
Ундав
21
Пуэртас
94
Нильсен
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
9
Мессауди
8
Энен
8
Энен
9
Мессауди
21
Пуэртас
10
Козловски
10
Козловски
21
Пуэртас
94
Лапуссен
22
Митома
22
Митома
94
Лапуссен
Козловски
25
Марк
25
Марк
Козловски
Остались в запасе
Кортрейк
Юнион СЖ
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
16
Максим Деман
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Кортрейк - Юнион СЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
Новости команд
Все
Кортрейк
Юнион СЖ
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+