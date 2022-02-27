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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Гент
Стандард - Гент: обзор матча 27 февраля 2022
Стандард
27.02.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Гент
88'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Гент
90'
+1
Замена
Ж. Окуму
️️️️
Т. Тиссудали
Желтая карточка
Н. Раскин
90'
88'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
78'
Желтая карточка
Р. Безус
77'
Желтая карточка
А. Кастро-Монтес
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Д. Дрэгуш
73'
Замена
J. Van Damme
️️️️
Г. Цимирот
73'
Желтая карточка
А. Доннум
71'
Замена
А. Доннум
️️️️
А. Тапсоба
63'
Желтая карточка
М. Сиссако
60'
46'
Замена
Р. Безус
️️️️
Э. Овусу
46'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Нуриу
46'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
Б. Годо
45'
Красная карточка
В. Оджиджа-Офое
Желтая карточка
А. Тапсоба
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
20
Мервил Бокади
ЦЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
5
Мусса Сиссако
ЦЗ
8
Дамьян Павлович
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
22
Александро Калю
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
3
Натан Нгой
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
22
Дарко Лемаич
ЦФ
3-3-1-3
16
Бодар
20
Бокади
3
Дюсенн
5
Сиссако
8
Павлович
59
Цимирот
43
Раскин
20
Кафаро
22
Калю
10
Дрэгуш
15
Тапсоба
3-3-2-1-1
33
Руф
17
Кастро-Монтес
32
Нгаду-Нгаджуй
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
42
Овусу
25
Нуриу
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
29
Депуатр
10
Дрэгуш
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Дрэгуш
15
Тапсоба
15
Доннум
15
Доннум
15
Тапсоба
59
Цимирот
13
13
59
Цимирот
9
Тиссудали
2
Окуму
2
Окуму
9
Тиссудали
31
Годо
33
Торунарига
33
Торунарига
31
Годо
25
Нуриу
17
Юлсагер
17
Юлсагер
25
Нуриу
42
Овусу
90
Безус
90
Безус
42
Овусу
Остались в запасе
Стандард
Гент
30
Лоран Хенкине
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
22
Самюэль Бастьен
ЦП
3
Натан Нгой
ЦФ
61
Джихан Чанак
ЦФ
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
26
Синан Болат
ВР
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Стандард - Гент
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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