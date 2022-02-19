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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Юнион СЖ
Шарлеруа - Юнион СЖ: обзор матча 19 февраля 2022
Шарлеруа
19.02.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
0 : 3
Завершен
Юнион СЖ
4'
К. Берджесс
38'
Л. Амани
90+1'
А. Мильян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Юнион СЖ
90'
+4
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
А. Мильян
Пас отдал
Т. Теума
90'
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Лапуссен
Замена
А. Декотт
️️️️
Л. Бессил
85'
84'
Желтая карточка
Д. Ундав
84'
Замена
А. Мильян
️️️️
Д. Ундав
Желтая карточка
В. Байо
73'
Желтая карточка
Ж. Ван Клемпут
67'
Замена
В. Байо
️️️️
А. Зорган
58'
45'
+3
Красная карточка
Д. Ванзейр
44'
Желтая карточка
Л. Пирар
Желтая карточка
А. Голизаде
38'
38'
ГОЛ! 0:2!
Л. Амани
26'
Желтая карточка
Й. Багер
4'
ГОЛ! 0:1!
К. Берджесс
Пас отдал
Л. Лапуссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
10
Лазаре Амани
ЦП
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
15
Вакун Байо
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
22
Каору Митома
ЛВ
56
Ильес Зиани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
4-2-1-3
21
Камара
18
Кайембе
29
Бессил
2
Ван Клемпут
5
Кнежевич
23
Илаймахаритра
8
Зорган
38
Хейманс
20
Баджи
8
Голизаде
26
3-4-3
1
Морис
28
Мачида
5
Багер
16
Берджесс
94
Лапуссен
10
Теума
2
Ньивкоп
10
Амани
26
Ундав
13
Ванзейр
25
Марк
8
Зорган
15
Байо
15
Байо
8
Зорган
29
Бессил
9
Декотт
9
Декотт
29
Бессил
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
29
Соринола
29
Соринола
94
Лапуссен
26
Ундав
9
Мильян
9
Мильян
26
Ундав
Остались в запасе
Шарлеруа
Юнион СЖ
12
Эрве Коффи
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
21
Люка Пирар
ВР
56
Ильес Зиани
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
21
Анасс Зарури
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
56
Ильес Зиани
ЦП
22
Каору Митома
ЛВ
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Шарлеруа - Юнион СЖ
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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