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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Генк
Андерлехт - Генк: обзор матча 20 февраля 2022
Андерлехт
20.02.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Генк
36'
М. Ашимеру
41'
Я. Версхарен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Генк
84'
Красная карточка
Х. Артеага
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
84'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Ашимеру
81'
78'
Замена
М. Трезор
️️️️
Д. Муньос
Желтая карточка
К. Куаме
75'
68'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Бонгонда
68'
Замена
А. Пресиадо
️️️️
Д. Ито
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Рафаэлов
61'
Замена
Б. Раман
️️️️
Д. Зиркзее
61'
46'
Замена
Д. Лукуми
️️️️
М. МакКензи
Желтая карточка
М. Мурильо
44'
ГОЛ! 2:0!
Я. Версхарен
Пас отдал
К. Куаме
41'
Желтая карточка
Я. Версхарен
39'
38'
Желтая карточка
П. Онуачу
ГОЛ! 1:0!
М. Ашимеру
36'
Желтая карточка
М. Ашимеру
19'
9'
Желтая карточка
К. Куэста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
3-4-3
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
29
Худт
62
Мурильо
11
Рафаэлов
18
Ашимеру
16
Версхарен
24
Каллен
8
Куаме
11
Зиркзее
6
Дебаст
4-2-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
46
Куэста
3
МакКензи
3
Артеага
17
Грошовски
8
Хейнен
10
Ито
42
Торстведт
10
Бонгонда
30
Онуачу
11
Зиркзее
14
Раман
14
Раман
11
Зиркзее
18
Ашимеру
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Ашимеру
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
3
МакКензи
26
Лукуми
26
Лукуми
3
МакКензи
10
Ито
23
Пресиадо
23
Пресиадо
10
Ито
27
Муньос
31
Трезор
31
Трезор
27
Муньос
10
Бонгонда
11
Ойен
11
Ойен
10
Бонгонда
Остались в запасе
Андерлехт
Генк
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Андерлехт - Генк
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
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Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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