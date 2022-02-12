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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Гент
Эйпен - Гент: обзор матча 12 февраля 2022
Эйпен
12.02.2022, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Гент
15'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Гент
Замена
E. Sowah
️️️️
T. Alloh
89'
84'
Желтая карточка
Ж. де Сар
Желтая карточка
Б. Ламберт
83'
80'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Л. Депуатр
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Т. Мюзель
77'
66'
Замена
Нуриу
️️️️
Э. Юлсагер
51'
Красная карточка
М. Самуас
Замена
И. Нуху
️️️️
S. Gnaka
46'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
С. Питерс
46'
33'
Желтая карточка
Э. Юлсагер
Желтая карточка
Д. Джегго
26'
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Депуатр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
33
Абдул Нурудин
ВР
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
29
Teddy Alloh
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
8
Джеймс Джегго
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Эйпен
26
Jens Cools
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Жульен Нгой
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
25
Emmanuel Sowah
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
4-1-1-4
33
Нурудин
12
Агбаду
8
32
29
8
Джегго
26
Мюзель
14
Превляк
15
Магне
35
Ламберт
8
Питерс
4-4-1-1
33
Руф
21
Ханше-Ольсен
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
31
Годо
4
де Сар
17
Юлсагер
24
Кумс
18
Самуас
9
Тиссудали
29
Депуатр
26
Мюзель
7
Нгой
7
Нгой
26
Мюзель
29
25
25
29
8
7
Нуху
7
Нуху
8
8
Питерс
11
Н'Дри
11
Н'Дри
8
Питерс
17
Юлсагер
25
Нуриу
25
Нуриу
17
Юлсагер
29
Депуатр
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
Остались в запасе
Эйпен
Гент
26
Jens Cools
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
26
Jens Cools
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
26
Синан Болат
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Эйпен - Гент
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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