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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Зюлте-Варегем - Андерлехт
Зюлте-Варегем - Андерлехт: обзор матча 12 февраля 2022
Зюлте-Варегем
12.02.2022, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Андерлехт
74'
З. Гано
18'
К. Куаме
33'
Л. Рафаэлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зюлте-Варегем - Андерлехт
90'
+1
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Я. Версхарен
90'
Желтая карточка
З. Дебаст
Замена
Ф. Бойя
️️️️
И. Думбия
89'
Желтая карточка
С. Боссут
84'
84'
Замена
Л. Магальян
️️️️
Д. Зиркзее
84'
Замена
Б. Раман
️️️️
К. Куаме
84'
Замена
К. Ольссон
️️️️
М. Ашимеру
ГОЛ! 1:2!
З. Гано
Пас отдал
Ж. Домпе
74'
64'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Л. Рафаэлов
Замена
Л. Виген
️️️️
O. Govea
46'
Замена
Ж. Домпе
️️️️
Д. Кутеса
46'
Замена
А. Чиранни
️️️️
Д. Коолс
46'
Желтая карточка
И. Думбия
39'
33'
ГОЛ! 0:2!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
М. Ашимеру
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
14
Дион Де Неве
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
21
Ibrahima Seck
ЦП
6
Omar Govea
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
Андерлехт
33
Rik Vercauteren
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
3-1-2-1-3
1
Боссут
27
Коолс
28
Де Бок
14
Де Неве
8
Думбия
21
6
7
Кутеса
9
Гано
4
Дерейк
25
Хамфрис
3-4-3
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
29
Худт
17
Гомес
11
Рафаэлов
24
Каллен
18
Ашимеру
16
Версхарен
6
Дебаст
8
Куаме
11
Зиркзее
6
13
Виген
13
Виген
6
8
Думбия
34
Бойя
34
Бойя
8
Думбия
27
Коолс
2
Чиранни
2
Чиранни
27
Коолс
7
Кутеса
91
Домпе
91
Домпе
7
Кутеса
8
Куаме
14
Раман
14
Раман
8
Куаме
11
Зиркзее
16
Магальян
16
Магальян
11
Зиркзее
18
Ашимеру
8
Ольссон
8
Ольссон
18
Ашимеру
11
Рафаэлов
9
Амузу
9
Амузу
11
Рафаэлов
16
Версхарен
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
16
Версхарен
Остались в запасе
Зюлте-Варегем
Андерлехт
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
33
Rik Vercauteren
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
39
Алие Фадера
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
33
Rik Vercauteren
ВР
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Зюлте-Варегем - Андерлехт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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