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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Шарлеруа
Брюгге - Шарлеруа: обзор матча 13 февраля 2022
Брюгге
13.02.2022, воскресенье, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Шарлеруа
36'
М. Ритс
58'
М. Ритс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Шарлеруа
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Сков Ольсен
90'
+3
86'
Замена
А. Декотт
️️️️
Ж. Ван Клемпут
Замена
С. Сандра
️️️️
Э. Соболь
79'
Замена
С. Адамян
️️️️
Н. Ланг
68'
61'
Замена
Ю. Баджи
️️️️
В. Байо
ГОЛ! 2:0!
М. Ритс
Пас отдал
А. Сков Ольсен
58'
Желтая карточка
Б. Мехеле
48'
ГОЛ! 1:0!
М. Ритс
36'
28'
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
70
Ноа Ланг
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Шарлеруа
21
Бингуру Камара
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
8
Адем Зорган
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
21
Анасс Зарури
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
15
Вакун Байо
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
4-4-2
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
23
Соболь
3
Одои
70
Ланг
20
Ванакен
22
Мата
23
Ритс
17
Де Кетеларе
70
Сков Ольсен
4-2-1-3
21
Камара
5
Кнежевич
2
Ван Клемпут
29
Бессил
18
Кайембе
8
Зорган
23
Илаймахаритра
38
Хейманс
15
Байо
26
21
Зарури
23
Соболь
14
Сандра
14
Сандра
23
Соболь
70
Сков Ольсен
7
Нуса
7
Нуса
70
Сков Ольсен
70
Ланг
22
Адамян
22
Адамян
70
Ланг
15
Байо
20
Баджи
20
Баджи
15
Байо
2
Ван Клемпут
9
Декотт
9
Декотт
2
Ван Клемпут
Остались в запасе
Брюгге
Шарлеруа
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
16
Didier Desprez
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
25
Рууд Вормер
ЦП
62
Линнт Аудор
ЦП
Остались в запасе
16
Didier Desprez
ВР
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Брюгге - Шарлеруа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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