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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Брюгге
Кортрейк - Брюгге: обзор матча 30 января 2022
Кортрейк
30.01.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Брюгге
54'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Брюгге
Замена
Б. Рейнолдс
️️️️
А. Палаверса
80'
79'
Замена
Д. Перес
️️️️
Э. Баланта
72'
Желтая карточка
Э. Соболь
Желтая карточка
Д. Мбайо
70'
68'
Замена
С. Сандра
️️️️
Б. Дост
Желтая карточка
М. Морено
65'
Замена
М. Морено
️️️️
Б. Мессауди
61'
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Кортрейк
8
Найел Мехсату
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
3-2-5
6
4
Ватанабе
7
Селемани
18
Палаверса
37
Кадри
30
Д'Хаен
9
Мессауди
11
Мбайо
14
16
Радованович
4-1-3-1-1
22
Миньоле
23
Соболь
44
Мехеле
13
Хендри
34
Н'Соки
3
Баланта
20
Ванакен
25
Вормер
23
Ритс
17
Де Кетеларе
12
Дост
18
Палаверса
14
Рейнолдс
14
Рейнолдс
18
Палаверса
9
Мессауди
21
Морено
21
Морено
9
Мессауди
12
Дост
14
Сандра
14
Сандра
12
Дост
3
Баланта
24
Перес
24
Перес
3
Баланта
Остались в запасе
Кортрейк
Брюгге
8
Найел Мехсату
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
8
Найел Мехсату
ЦЗ
20
Michiel Jonckheere
ЦП
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Кортрейк - Брюгге
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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