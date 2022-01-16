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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Эйпен - Серкль Брюгге
Эйпен - Серкль Брюгге: обзор матча 16 января 2022
Эйпен
16.01.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Серкль Брюгге
77'
Т. Сомерс
81'
Д. Хотич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйпен - Серкль Брюгге
86'
Замена
F. Kanoute
️️️️
Ш. Ванхутте
82'
Замена
D. Sousa
️️️️
О. Деман
81'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Хотич
77'
ГОЛ! 0:1!
Т. Сомерс
Замена
O.
️️️️
Ж. Деом
72'
58'
Желтая карточка
Б. Попович
56'
Замена
К. Данке
️️️️
А. Мильян
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Р. Декостер
Желтая карточка
Ж. Амат
34'
5'
Желтая карточка
Р. Декостер
Желтая карточка
Б. Ламберт
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
23
Anas Nanah
ЦЗ
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
18
Amadou Keita
ЦП
11
Конан Н'Дри
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
15
Гари Магне
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
5
Борис Попович
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Эйпен
12
Offermann
ЦФ
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
6
F. Kanoute
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
3-2-2-4
5
Амат
23
12
Агбаду
32
8
24
Деом
18
11
Н'Дри
30
15
Магне
35
Ламберт
2-2-5
13
Мянго
5
Попович
28
ван дер Брюгген
10
Хотич
8
Декостер
9
Мильян
24
Сомерс
2
Деман
1
Дидийон
24
Деом
12
12
24
Деом
2
Деман
43
43
2
Деман
8
Декостер
2
Витиньо
2
Витиньо
8
Декостер
34
Ванхутте
6
6
34
Ванхутте
9
Мильян
9
Данке
9
Данке
9
Мильян
Остались в запасе
Эйпен
Серкль Брюгге
Главный тренер
Жорди Аули
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Остались в запасе
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
Главный тренер
Жорди Аули
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Статистика матча Эйпен - Серкль Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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