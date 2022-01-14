Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Кортрейк
Гент - Кортрейк: обзор матча 14 января 2022
Гент
14.01.2022, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Кортрейк
44'
А. Кастро-Монтес
52'
И. М'Бойо
8'
Д. Мбайо
90+1'
Д. Мбайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Кортрейк
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
Д. Мбайо
87'
Желтая карточка
А. Палаверса
Замена
И. Сиссе
️️️️
С. Кумс
85'
82'
Желтая карточка
T. Sainsbury
Замена
Р. Безус
️️️️
Э. Юлсагер
79'
ГОЛ! 2:1!
И. М'Бойо
Пас отдал
М. Самуас
52'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Кастро-Монтес
44'
30'
Желтая карточка
К. Д'Хаен
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбайо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Кортрейк
19
Матиас Фикселлес
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
21
Марлос Морено
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
3-1-4-2
26
Болат
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
42
Овусу
4
де Сар
24
Кумс
18
Самуас
17
Юлсагер
7
М'Бойо
14
Маледе
4-5
18
Палаверса
29
Торп
26
Вандендрище
19
Фикселлес
31
Илич
11
Мбайо
4
16
Радованович
30
Д'Хаен
24
Кумс
75
Сиссе
75
Сиссе
24
Кумс
17
Юлсагер
90
Безус
90
Безус
17
Юлсагер
Мессауди
21
Морено
21
Морено
Мессауди
Остались в запасе
Гент
Кортрейк
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
9
Джанни Бруно
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
28
Joris Delle
ВР
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
9
Джанни Бруно
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
22
Tsotne Bendianishvili
ЦП
37
Абделькахар Кадри
ЦП
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Гент - Кортрейк
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
Новости команд
Все
Гент
Кортрейк
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «КуПС» и «Гента» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Брага» – «Гент»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Браги» и «Гента» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Хиберниан» – «Гент»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» выставил на трансфер 8 игроков
2025.12.17 19:53
2
Стало известно, когда с «Локомотива» снимут запрет на регистрацию новых игроков
2025.06.29 10:56
1
«Локо» перевел долг «Мариуполю» через немцев
2025.06.26 13:26
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+