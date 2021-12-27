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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Оуд-Хеверли
Шарлеруа - Оуд-Хеверли: обзор матча 27 декабря 2021
Шарлеруа
27.12.2021, понедельник, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Оуд-Хеверли
17'
К. Де Норре
54'
М. Аль-Тамари
74'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Оуд-Хеверли
87'
Замена
Б. Беше
️️️️
М. Аль-Тамари
82'
Замена
Д. Секидика
️️️️
С. Каба
74'
ГОЛ! 0:3!
С. Каба
Пас отдал
К. Мерсье
Замена
G. Gillet
️️️️
М. Илаймахаритра
69'
Замена
К. Зедадка
️️️️
М. Фалл
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
М. Аль-Тамари
Пас отдал
К. Мерсье
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Норре
Пас отдал
С. Схрайверс
Желтая карточка
М. Илаймахаритра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
32
Killian Lokembo
ЦП
88
Рюта Мориока
ЦП
8
Адем Зорган
ЦФ
8
Али Голизаде
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
33
Кристиян Малинов
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
2
Фабио Ферраро
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
33
Барнабаш Беше
ЦЗ
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
2-4-4
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
23
Илаймахаритра
32
88
Мориока
2
Васински
8
Зорган
7
Фалл
21
Зарури
8
Голизаде
4-2-4
31
Рунарссон
4
Шакла
24
Де Норре
91
39
Озкаджар
33
Малинов
11
Аль-Тамари
9
Каба
33
Мертенс
30
Мерсье
8
Схрайверс
7
Фалл
98
Зедадка
98
Зедадка
7
Фалл
23
Илаймахаритра
30
30
23
Илаймахаритра
11
Аль-Тамари
33
Беше
33
Беше
11
Аль-Тамари
9
Каба
70
Секидика
70
Секидика
9
Каба
Остались в запасе
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
40
Mateo Chiacig
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
2
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
44
Мехди Букамир
ЦЗ
7
Амин Бенчаиб
ЦФ
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
2
Фабио Ферраро
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
9
Николай Кухаревич
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Шарлеруа - Оуд-Хеверли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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