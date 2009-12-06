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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Бари
Наполи - Бари: обзор матча 06 декабря 2009
Наполи
06.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 2
Завершен
Бари
54'
Ф. Квальярелла
72'
К. Маджо
88'
Ф. Квальярелла
49'
П. Баррето
63'
А. Раноккия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Бари
Красная карточка
А. Раноккия
Желтая карточка
К. Стеллини
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 3:2!
Ф. Квальярелла
Замена
Ф. Антонелли
️️️️
В. Коман
Замена
П. Камата
️️️️
Р. Меджиорини
Замена
М. Больячино
️️️️
У. Кампаньяро
ГОЛ! 2:2!
К. Маджо
Замена
К. Стеллини
️️️️
П. Баррето
Замена
Л. Чигарини
️️️️
В. Гаргано
Вторая желтая
А. Паризи
ГОЛ! 1:2!
А. Раноккия
Желтая карточка
Д. Грава
Замена
Э. Лавесси
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 0:1!
П. Баррето
Желтая карточка
Ж. Жилле
Желтая карточка
Р. Меджиорини
Желтая карточка
А. Паризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
78
Владимир Коман
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
33
Маттео Джанельо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Филиппо Антонелли
ЦП
10
Педро Камата
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
4-4-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
6
Ароника
2
Грава
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
11
Маджо
27
Квальярелла
19
Денис
4-4-2
1
Жилле
19
Бонуччи
13
Раноккия
5
Масиелло
21
Паризи
27
Альварес
5
Донати
4
Альмирон
78
Коман
10
Баррето
69
Меджиорини
5
Гаргано
8
Чигарини
8
Чигарини
5
Гаргано
14
Кампаньяро
54
Больячино
54
Больячино
14
Кампаньяро
24
Пациенца
22
Лавесси
22
Лавесси
24
Пациенца
78
Коман
78
Антонелли
78
Антонелли
78
Коман
69
Меджиорини
10
Камата
10
Камата
69
Меджиорини
10
Баррето
0
Стеллини
0
Стеллини
10
Баррето
Остались в запасе
Наполи
Бари
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Маттео Джанельо
ВР
18
Камило Суньига
ЛП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Остались в запасе
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Наполи - Бари
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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