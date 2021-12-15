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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Гент
Мехелен - Гент: обзор матча 15 декабря 2021
Мехелен
15.12.2021, среда, 20:45
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
4 : 3
Завершен
Гент
36'
К. Мрабти
54'
Н. Сторм
60'
К. Мрабти (П)
70'
Н. Сторм
33'
Т. Тиссудали
50'
Л. Депуатр
68'
Т. Тиссудали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Гент
Замена
J. Van Hecke
️️️️
Н. Сторм
88'
Желтая карточка
В. Соуза
87'
87'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Нуриу
87'
Замена
Д. Лемаич
️️️️
Л. Депуатр
79'
Замена
Э. Юлсагер
️️️️
Р. Безус
Замена
J. Van Damme
️️️️
К. Мрабти
78'
Замена
I. Swers
️️️️
М. Швед
78'
71'
Замена
Э. Овусу
️️️️
С. Кумс
71'
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Кастро-Монтес
ГОЛ! 4:3!
Н. Сторм
Пас отдал
К. Мрабти
70'
68'
ГОЛ! 3:3!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Л. Депуатр
ГОЛ с пенальти! 3:2!
К. Мрабти
60'
ГОЛ! 2:2!
Н. Сторм
54'
50'
ГОЛ! 1:2!
Л. Депуатр
Пас отдал
Р. Безус
ГОЛ! 1:1!
К. Мрабти
Пас отдал
С. Уолш
36'
33'
ГОЛ! 0:1!
Т. Тиссудали
Желтая карточка
Н. Сторм
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
28
Керим Мрабти
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
40
Joseph Amuzu
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
22
Дарко Лемаич
ЦФ
3-2-1-4
1
14
Уолш
23
16
5
Соуза
10
Гуэ
9
Швед
28
Мрабти
10
10
Сторм
5
Ван Хоренбек
3-2-3-1-1
26
Болат
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
25
Нуриу
90
Безус
24
Кумс
4
де Сар
9
Тиссудали
29
Депуатр
9
Швед
2
2
9
Швед
28
Мрабти
13
13
28
Мрабти
10
Сторм
6
6
10
Сторм
24
Кумс
42
Овусу
42
Овусу
24
Кумс
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
90
Безус
17
Юлсагер
17
Юлсагер
90
Безус
25
Нуриу
14
Маледе
14
Маледе
25
Нуриу
29
Депуатр
22
Лемаич
22
Лемаич
29
Депуатр
Остались в запасе
Мехелен
Гент
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
40
Joseph Amuzu
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
40
Joseph Amuzu
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Мехелен - Гент
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
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