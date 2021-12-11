Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Андерлехт
Серен - Андерлехт: обзор матча 11 декабря 2021
Серен
11.12.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
0 : 5
Завершен
Андерлехт
16'
К. Куаме
18'
Л. Рафаэлов
44'
Д. Зиркзее
73'
А. Айт Эль-Хадж
85'
Б. Раман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серен - Андерлехт
85'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
Б. Раман
76'
Замена
Б. Михайличенко
️️️️
С. Гомес
73'
ГОЛ! 0:4!
А. Айт Эль-Хадж
Пас отдал
Б. Раман
71'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
71'
Замена
Б. Раман
️️️️
К. Куаме
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
Ю. Мазиз
69'
Замена
R. Djedje
️️️️
B. Boulenger
62'
Замена
T. Pierrot
️️️️
И. Сиссе
62'
61'
Желтая карточка
М. Ашимеру
60'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
60'
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Л. Рафаэлов
44'
ГОЛ! 0:3!
Д. Зиркзее
Пас отдал
К. Ольссон
29'
Желтая карточка
К. Ольссон
18'
ГОЛ! 0:2!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
С. Гомес
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Куаме
Пас отдал
М. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
17
Антуан Бернье
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
18
Морган Поти
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Серен
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
1
Тимоти Галье
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
3-1-4-2
30
Дитш
4
4
Дель Фабро
24
75
Сиссе
88
Мазиз
8
18
Поти
17
Бернье
9
Микаутадзе
30
Джаллоу
4-4-2
1
ван Кромбрадж
29
Худт
62
Мурильо
16
Магальян
17
Гомес
8
Ольссон
24
Каллен
11
Рафаэлов
16
Версхарен
11
Зиркзее
8
Куаме
24
5
5
24
75
Сиссе
6
6
75
Сиссе
88
Мазиз
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
88
Мазиз
17
Гомес
15
Михайличенко
15
Михайличенко
17
Гомес
8
Куаме
14
Раман
14
Раман
8
Куаме
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
11
Рафаэлов
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Серен
Андерлехт
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
15
Сами Лахссаини
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Серен - Андерлехт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Парай
Новости команд
Все
Серен
Андерлехт
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Бельгийский клуб за 4 года пережил 2 подряд повышения и 2 подряд вылета
2024.04.20 20:13
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Ягеллония» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Ягеллонии» и «Андерлехта» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Динамо Загреб» – «Андерлехт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+