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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Оуд-Хеверли
Кортрейк - Оуд-Хеверли: обзор матча 11 декабря 2021
Кортрейк
11.12.2021, суббота, 18:15
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
63'
T. Sainsbury
89'
Ф. Селемани
72'
Д. Секидика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Оуд-Хеверли
ГОЛ! 2:1!
Ф. Селемани
Пас отдал
М. Фикселлес
89'
Замена
М. Морено
️️️️
Д. Мбайо
80'
Замена
L. Rougeaux
️️️️
К. Вандендрище
80'
Желтая карточка
Ф. Селемани
78'
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Секидика
Пас отдал
К. Де Норре
72'
Замена
Д. Секидика
️️️️
К. Малинов
ГОЛ! 1:0!
T. Sainsbury
Пас отдал
К. Вандендрище
63'
46'
Замена
K. Rezaei
️️️️
А. Де Сар
46'
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Л. Шенгелия
Желтая карточка
Д. Мбайо
42'
39'
Красная карточка
С. Каба
Красная карточка
А. Палаверса
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
37
Абделькахар Кадри
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
7
Файз Селемани
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
27
Леван Шенгелия
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
3-5
37
Кадри
26
Вандендрище
18
Палаверса
30
Д'Хаен
20
Деваэль
4
16
Радованович
11
Мбайо
4-2-4
31
Рунарссон
39
Озкаджар
4
Шакла
24
Де Норре
91
27
Шенгелия
33
Малинов
9
Каба
24
Де Сар
33
Мертенс
8
Схрайверс
26
Вандендрище
6
6
26
Вандендрище
11
Мбайо
21
Морено
21
Морено
11
Мбайо
27
Шенгелия
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
27
Шенгелия
33
Малинов
70
Секидика
70
Секидика
33
Малинов
24
Де Сар
11
11
24
Де Сар
Остались в запасе
Кортрейк
Оуд-Хеверли
28
Joris Delle
ВР
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
5
P. Ngawa
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Кортрейк - Оуд-Хеверли
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
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