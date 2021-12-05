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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Зюлте-Варегем
Андерлехт - Зюлте-Варегем: обзор матча 05 декабря 2021
Андерлехт
05.12.2021, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
3 : 2
Завершен
Зюлте-Варегем
27'
Д. Зиркзее
61'
Л. Рафаэлов
73'
Л. Рафаэлов
25'
З. Гано
81'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Зюлте-Варегем
Замена
М. Кана
️️️️
К. Ольссон
88'
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
Л. Рафаэлов
88'
86'
Замена
А. Чиранни
️️️️
К. Хамфрис
81'
ГОЛ! 3:2!
Й. Фоссен
Пас отдал
Ж. Домпе
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Д. Зиркзее
75'
74'
Замена
Й. Фоссен
️️️️
А. Фадера
74'
Замена
Л. Виген
️️️️
И. Думбия
ГОЛ! 3:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Д. Зиркзее
73'
ГОЛ! 2:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
М. Мурильо
61'
56'
Желтая карточка
Ф. Бойя
Желтая карточка
К. Куаме
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Зиркзее
27'
25'
ГОЛ! 0:1!
З. Гано
Желтая карточка
М. Мурильо
17'
11'
Желтая карточка
И. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
34
Франк Бойя
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
29
Худт
16
Магальян
62
Мурильо
11
Рафаэлов
8
Ольссон
16
Версхарен
24
Каллен
8
Куаме
11
Зиркзее
2-1-2-1-4
1
Боссут
28
Де Бок
28
Плетинкс
8
Думбия
34
Бойя
21
7
Кутеса
39
Фадера
91
Домпе
9
Гано
25
Хамфрис
11
Рафаэлов
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
11
Рафаэлов
8
Ольссон
55
Кана
55
Кана
8
Ольссон
11
Зиркзее
18
Ашимеру
18
Ашимеру
11
Зиркзее
8
Думбия
13
Виген
13
Виген
8
Думбия
25
Хамфрис
2
Чиранни
2
Чиранни
25
Хамфрис
39
Фадера
9
Фоссен
9
Фоссен
39
Фадера
Остались в запасе
Андерлехт
Зюлте-Варегем
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
29
Lukas Willen
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Андерлехт - Зюлте-Варегем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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