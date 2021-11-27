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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Андерлехт
Шарлеруа - Андерлехт: обзор матча 27 ноября 2021
Шарлеруа
27.11.2021, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
1 : 3
Завершен
Андерлехт
77'
М. Илаймахаритра
45'
Л. Рафаэлов
68'
С. Гомес
86'
С. Гомес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Андерлехт
86'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Гомес
80'
Замена
Т. Харвуд-Беллис
️️️️
Д. Зиркзее
80'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
Ф. Амузу
ГОЛ! 1:2!
М. Илаймахаритра
Пас отдал
Р. Мориока
77'
Замена
К. Зедадка
️️️️
Ж. Кайембе
74'
Замена
А. Декотт
️️️️
Л. Бессил
74'
71'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Л. Рафаэлов
68'
ГОЛ! 0:2!
С. Гомес
58'
Желтая карточка
Ф. Амузу
Желтая карточка
А. Голизаде
51'
45'
ГОЛ! 0:1!
Л. Рафаэлов
Пас отдал
Д. Зиркзее
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
29
Лоик Бессил
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Адем Зорган
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристиан Куаме
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Шарлеруа
16
Didier Desprez
ВР
98
Карим Зедадка
ЛВ
2
Мартин Васински
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
4-3-3
12
Коффи
18
Кайембе
25
Андреу
29
Бессил
5
Кнежевич
88
Мориока
38
Чачуа
23
Илаймахаритра
8
Зорган
11
Николсон
8
Голизаде
4-4-2
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
16
Магальян
29
Худт
17
Гомес
8
Ольссон
9
Амузу
11
Рафаэлов
24
Каллен
11
Зиркзее
8
Куаме
18
Кайембе
98
Зедадка
98
Зедадка
18
Кайембе
29
Бессил
9
Декотт
9
Декотт
29
Бессил
11
Зиркзее
4
Харвуд-Беллис
4
Харвуд-Беллис
11
Зиркзее
9
Амузу
18
Ашимеру
18
Ашимеру
9
Амузу
11
Рафаэлов
16
Версхарен
16
Версхарен
11
Рафаэлов
Остались в запасе
Шарлеруа
Андерлехт
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Остались в запасе
16
Didier Desprez
ВР
2
Мартин Васински
ЦП
30
Guillaume Gillet
ЦФ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
55
Марко Кана
ЦЗ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Статистика матча Шарлеруа - Андерлехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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