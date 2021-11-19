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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Брюгге
Мехелен - Брюгге: обзор матча 19 ноября 2021
Мехелен
19.11.2021, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Брюгге
65'
У. Кюйперс
78'
Р. Скофс
51'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Брюгге
Замена
I. De Camargo
️️️️
У. Кюйперс
85'
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Ж. Хайреманс
79'
79'
Замена
К. Соуа
️️️️
Н. Ланг
ГОЛ! 2:1!
Р. Скофс
Пас отдал
Ж. Хайреманс
78'
Замена
М. Швед
️️️️
Н. Сторм
71'
70'
Замена
️️️️
Э. Баланта
68'
Желтая карточка
Э. Баланта
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
65'
Желтая карточка
J. Vanlerberghe
62'
Желтая карточка
В. Соуза
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
46'
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Ф. Мауасса
46'
Замена
М. Ритс
️️️️
Р. Вормер
46'
Замена
Д. Хендри
️️️️
С. Н'Соки
Желтая карточка
Ж. Хайреманс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Мехелен
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Igor De Camargo
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
99
Тибо Персин
ПП
4-3-3
1
8
30
14
Уолш
16
17
Скофс
11
Хайреманс
5
Соуза
99
Кюйперс
10
Сторм
28
Мрабти
3-1-4-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
44
Мехеле
27
Мауасса
3
Баланта
25
Вормер
20
Ванакен
22
Мата
70
Ланг
17
Де Кетеларе
12
Дост
10
Сторм
9
Швед
9
Швед
10
Сторм
99
Кюйперс
10
10
99
Кюйперс
11
Хайреманс
9
Энгвалль
9
Энгвалль
11
Хайреманс
27
Мауасса
16
Рикка
16
Рикка
27
Мауасса
34
Н'Соки
13
Хендри
13
Хендри
34
Н'Соки
25
Вормер
23
Ритс
23
Ритс
25
Вормер
70
Ланг
14
Соуа
14
Соуа
70
Ланг
Остались в запасе
Мехелен
Брюгге
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
1
Сенне Ламменс
ВР
99
Тибо Персин
ПП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
99
Тибо Персин
ПП
21
Хосе Искьердо
ЛВ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Мехелен - Брюгге
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
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