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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Эйпен
Гент - Эйпен: обзор матча 17 октября 2021
Гент
17.10.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Эйпен
42'
Т. Тиссудали
71'
Л. Депуатр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Эйпен
Замена
И. М'Бойо
️️️️
Л. Депуатр
90'
+2
Замена
Й. Маледе
️️️️
Р. Безус
90'
+2
81'
Замена
L. Rocha
️️️️
A. Beck
Замена
А. Ханше-Ольсен
️️️️
Б. Годо
79'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Т. Тиссудали
76'
Замена
С. Кумс
️️️️
Э. Овусу
76'
72'
Замена
С. Кейта
️️️️
К. Н'Дри
71'
Желтая карточка
R. Himmelmann
ГОЛ! 2:0!
Л. Депуатр
Пас отдал
Т. Тиссудали
71'
46'
Замена
Ж. Нгой
️️️️
Ж. Деом
46'
Замена
Б. Ламберт
️️️️
B. Poulain
Пенальти не реализован!
Ж. де Сар
42'
ГОЛ! 1:0!
Т. Тиссудали
42'
41'
Желтая карточка
С. Питерс
Желтая карточка
Б. Годо
30'
23'
Желтая карточка
И. Нуху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
24
Жером Деом
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
6
BenoÃ®t Poulain
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
27
Сибири Кейта
ЦП
33
Абдул Нурудин
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
45
Leonardo Rocha
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
7
Жульен Нгой
ЦФ
4-1-3-1-1
26
Болат
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
31
Годо
42
Овусу
18
Самуас
4
де Сар
90
Безус
9
Тиссудали
29
Депуатр
2-2-5
12
Агбаду
32
26
24
Деом
7
Нуху
19
Эри
6
8
Питерс
11
Н'Дри
31
Годо
21
Ханше-Ольсен
21
Ханше-Ольсен
31
Годо
42
Овусу
24
Кумс
24
Кумс
42
Овусу
9
Тиссудали
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
9
Тиссудали
90
Безус
14
Маледе
14
Маледе
90
Безус
29
Депуатр
7
М'Бойо
7
М'Бойо
29
Депуатр
11
Н'Дри
27
Кейта
27
Кейта
11
Н'Дри
6
35
Ламберт
35
Ламберт
6
32
45
45
32
24
Деом
7
Нгой
7
Нгой
24
Деом
Остались в запасе
Гент
Эйпен
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
8
Silas Gnaka
ЦЗ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Остались в запасе
8
Silas Gnaka
ЦЗ
33
Абдул Нурудин
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Гент - Эйпен
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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