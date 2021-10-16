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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Оуд-Хеверли
Стандард - Оуд-Хеверли: обзор матча 16 октября 2021
Стандард
16.10.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Оуд-Хеверли
39'
А. Тапсоба
51'
Д. Дрэгуш
90+6'
К. Мерсье
90+10'
С. Каба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Оуд-Хеверли
90'
+10
ГОЛ! 2:2!
С. Каба
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
К. Мерсье
90'
+5
Желтая карточка
Л. Шенгелия
Желтая карточка
Н. Раскин
87'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Клаусс
83'
Замена
М. Сиссако
️️️️
Н. Дюсенн
83'
Замена
Н. Гавори
️️️️
А. Тапсоба
75'
Желтая карточка
А. Тапсоба
69'
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Д. Дрэгуш
67'
64'
Замена
Y. Aguemon
️️️️
М. Аль-Тамари
64'
Замена
С. Каба
️️️️
А. Де Сар
ГОЛ! 2:0!
Д. Дрэгуш
51'
Замена
А. Доннум
️️️️
С. Амалла
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Тапсоба
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
16
Мандела Кейта
ЦП
33
Матье Мертенс
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Стандард
30
Лоран Хенкине
ВР
34
Николя Гавори
ЦЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
15
Арон Доннум
ПВ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
7
Yannick Aguemon
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
3-3-4
16
Бодар
27
Нкунку
2
Аль-Дахил
3
Дюсенн
43
Раскин
22
Бастьен
21
Амалла
99
Клаусс
41
Сике
15
Тапсоба
10
Дрэгуш
4-2-4
22
Ромо
39
Озкаджар
24
Де Норре
4
Шакла
91
11
Аль-Тамари
16
Кейта
24
Де Сар
30
Мерсье
8
Схрайверс
33
Мертенс
15
Тапсоба
34
Гавори
34
Гавори
15
Тапсоба
10
Дрэгуш
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
10
Дрэгуш
21
Амалла
15
Доннум
15
Доннум
21
Амалла
3
Дюсенн
5
Сиссако
5
Сиссако
3
Дюсенн
99
Клаусс
11
Мюлека
11
Мюлека
99
Клаусс
11
Аль-Тамари
7
7
11
Аль-Тамари
24
Де Сар
9
Каба
9
Каба
24
Де Сар
Остались в запасе
Стандард
Оуд-Хеверли
30
Лоран Хенкине
ВР
42
Дауда Петерс
ЦП
Главный тренер
Мбайе Лейе
31
Рунар Рунарссон
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
30
Лоран Хенкине
ВР
42
Дауда Петерс
ЦП
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Стандард - Оуд-Хеверли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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2023.01.18 15:45
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