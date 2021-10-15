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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Кортрейк
Брюгге - Кортрейк: обзор матча 15 октября 2021
Брюгге
15.10.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Кортрейк
32'
Р. Вормер
45+1'
Р. Вормер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Кортрейк
Замена
И. ван дер Бремпт
️️️️
К. Соуа
86'
85'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
М. Морено
Желтая карточка
Б. Дост
83'
Желтая карточка
Э. Соболь
80'
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Н. Ланг
79'
71'
Желтая карточка
Ф. Селемани
Замена
Б. Дост
️️️️
Х. Ванакен
70'
Замена
Н. Мбамба
️️️️
Ш. Де Кетеларе
70'
Замена
Э. Соболь
️️️️
Ф. Мауасса
69'
58'
Желтая карточка
М. Морено
58'
Замена
В. Торп
️️️️
М. Фикселлес
ГОЛ! 2:0!
Р. Вормер
Пас отдал
Н. Ланг
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Де Кетеларе
43'
41'
Желтая карточка
Ж. Деваэль
ГОЛ! 1:0!
Р. Вормер
32'
31'
Желтая карточка
T. Sainsbury
28'
Желтая карточка
А. Радованович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Филипп Клеман
Кортрейк
19
Матиас Фикселлес
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
18
Анте Палаверса
ЦП
31
Марко Илич
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
77
Папе Хабиб Гуйе
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
16
Александар Радованович
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
72
Ноа Мбамба
ЦЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Хосе Искьердо
ЛВ
7
Антонио Нуса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
37
Абделькахар Кадри
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
3-5-2
22
Миньоле
27
Мауасса
44
Мехеле
34
Н'Соки
20
Ванакен
25
Вормер
23
Ритс
70
Ланг
22
Мата
14
Соуа
17
Де Кетеларе
3-5
19
Фикселлес
26
Вандендрище
18
Палаверса
21
Морено
20
Деваэль
4
16
Радованович
30
Д'Хаен
70
Ланг
21
Искьердо
21
Искьердо
70
Ланг
27
Мауасса
23
Соболь
23
Соболь
27
Мауасса
14
Соуа
20
ван дер Бремпт
20
ван дер Бремпт
14
Соуа
17
Де Кетеларе
72
Мбамба
72
Мбамба
17
Де Кетеларе
20
Ванакен
12
Дост
12
Дост
20
Ванакен
19
Фикселлес
29
Торп
29
Торп
19
Фикселлес
21
Морено
11
Мбайо
11
Мбайо
21
Морено
Остались в запасе
Брюгге
Кортрейк
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
28
Joris Delle
ВР
37
Абделькахар Кадри
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
13
Джек Хендри
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
37
Абделькахар Кадри
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Максим Деман
ЦФ
33
Eric Ocansey
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
9
Биллал Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Брюгге - Кортрейк
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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