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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Оуд-Хеверли
Мехелен - Оуд-Хеверли: обзор матча 18 сентября 2021
Мехелен
18.09.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 0
Завершен
Оуд-Хеверли
8'
Н. Сторм
44'
К. Мрабти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Оуд-Хеверли
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
У. Кюйперс
90'
Желтая карточка
L. Bijker
86'
Желтая карточка
J. Van Damme
84'
76'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
К. Де Норре
Замена
Г. Энгвалль
️️️️
Н. Сторм
75'
Замена
O. Kaya
️️️️
К. Мрабти
65'
60'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
К. Мерсье
60'
Замена
С. Каба
️️️️
А. Де Сар
Желтая карточка
У. Кюйперс
51'
ГОЛ! 2:0!
К. Мрабти
Пас отдал
S. Bateau
44'
Желтая карточка
S. Bateau
38'
27'
Желтая карточка
К. Мерсье
18'
Желтая карточка
P. Ngawa
ГОЛ! 1:0!
Н. Сторм
Пас отдал
У. Кюйперс
8'
2'
Желтая карточка
А. Де Сар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
10
Самуэль Гуэ
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
13
Joachim Van Damme
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Оуд-Хеверли
22
Рафаэль Ромо
ВР
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
33
Кристиян Малинов
ЦП
30
Ксавье Мерсье
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
33
Матье Мертенс
ЦФ
5
P. Ngawa
ЦФ
24
Алексис Де Сар
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Мехелен
8
Onur Kaya
ЦП
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Оуд-Хеверли
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
27
Леван Шенгелия
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
4-3-3
1
14
Уолш
30
8
16
10
Гуэ
17
Скофс
28
Мрабти
10
Сторм
13
99
Кюйперс
3-2-5
22
Ромо
4
Шакла
24
Де Норре
39
Озкаджар
11
Аль-Тамари
33
Малинов
30
Мерсье
24
Де Сар
5
33
Мертенс
11
28
Мрабти
8
8
28
Мрабти
99
Кюйперс
9
Дрейф
9
Дрейф
99
Кюйперс
10
Сторм
9
Энгвалль
9
Энгвалль
10
Сторм
24
Де Норре
27
Шенгелия
27
Шенгелия
24
Де Норре
30
Мерсье
8
Схрайверс
8
Схрайверс
30
Мерсье
24
Де Сар
9
Каба
9
Каба
24
Де Сар
Остались в запасе
Мехелен
Оуд-Хеверли
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Герман Вермеулен
Остались в запасе
5
Винисиус Соуза
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Igor De Camargo
ЦФ
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
16
Мандела Кейта
ЦП
77
Тибо Вльетинк
ЦФ
15
Дилан Уедраого
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Герман Вермеулен
Статистика матча Мехелен - Оуд-Хеверли
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
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Мехелен
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2024.02.29 00:18
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