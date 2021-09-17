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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Эйпен
Серкль Брюгге - Эйпен: обзор матча 17 сентября 2021
Серкль Брюгге
17.09.2021, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Эйпен
35'
Ш. Ванхутте
19'
Э. Кайембе
81'
Э. Агбаду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серкль Брюгге - Эйпен
Желтая карточка
Л. Лопеш
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
M. Koné
Замена
Т. Сомерс
️️️️
Р. Матондо
90'
+2
90'
+2
Замена
M. Koné
️️️️
С. Превляк
90'
+2
Замена
S. Gnaka
️️️️
И. Нуху
Замена
В. Рубио
️️️️
Й. Даланд
85'
Замена
К. Данке
️️️️
А. Мильян
85'
Желтая карточка
Й. Даланд
82'
81'
ГОЛ! 1:2!
Э. Агбаду
Пас отдал
С. Питерс
77'
Замена
С. Кейта
️️️️
Б. Ламберт
Замена
Д. Хотич
️️️️
О. Деман
72'
58'
Замена
Ж. Деом
️️️️
Э. Кайембе
58'
Замена
К. Н'Дри
️️️️
A. Beck
53'
Желтая карточка
С. Превляк
39'
Желтая карточка
A. Beck
ГОЛ! 1:1!
Ш. Ванхутте
Пас отдал
А. Мильян
35'
19'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кайембе
Пас отдал
С. Превляк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
3
Эдгарас Уткус
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
2
Оливье Деман
ЦФ
1
Томас Дидийон
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Эйпен
12
Эммануэль Агбаду
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
32
Andreas Beck
ЦЗ
26
Jens Cools
ЦП
39
Эдо Кайембе
ЦП
30
Robin Himmelmann
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
8
Стеф Питерс
ЦФ
7
Исаак Нуху
ЦФ
35
Борис Ламберт
ЦФ
19
Джонатан Эри
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
24
Тибо Сомерс
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Эйпен
8
Silas Gnaka
ЦЗ
24
Жером Деом
ЦП
27
Сибири Кейта
ЦП
99
Tom Roufosse
ЦФ
0
Mamadou Koné
ЦФ
11
Конан Н'Дри
ЦФ
2-2-1-5
13
Мянго
35
Велкоски
3
Уткус
22
Лопеш
39
Матондо
9
Мильян
2
Даланд
2
Витиньо
34
Ванхутте
1
Дидийон
3-2-5
12
Агбаду
5
Амат
32
26
39
Кайембе
14
Превляк
19
Эри
35
Ламберт
7
Нуху
8
Питерс
2
Деман
10
Хотич
10
Хотич
2
Деман
2
Даланд
20
Рубио
20
Рубио
2
Даланд
39
Матондо
24
Сомерс
24
Сомерс
39
Матондо
9
Мильян
9
Данке
9
Данке
9
Мильян
7
Нуху
8
8
7
Нуху
39
Кайембе
24
Деом
24
Деом
39
Кайембе
35
Ламберт
27
Кейта
27
Кейта
35
Ламберт
14
Превляк
0
0
14
Превляк
32
11
Н'Дри
11
Н'Дри
32
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Эйпен
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
Главный тренер
Деннис ван Вийк
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Жорди Аули
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
22
Alexander Corryn
ЦЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
Остались в запасе
99
Tom Roufosse
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Жорди Аули
Статистика матча Серкль Брюгге - Эйпен
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Кортрейк
1 : 0
05.05.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Эйпен
1 : 2
26.04.2024
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Шарлеруа
1 : 0
21.04.2024
Эйпен
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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