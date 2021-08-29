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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Андерлехт
Генк - Андерлехт: обзор матча 29 августа 2021
Генк
29.08.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Андерлехт
87'
И. Угбо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Андерлехт
Замена
М. МакКензи
️️️️
Д. Ито
90'
+1
90'
Желтая карточка
С. Гомес
ГОЛ! 1:0!
И. Угбо
87'
85'
Замена
И. Телин
️️️️
Л. Рафаэлов
85'
Замена
М. Ашимеру
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
84'
Желтая карточка
Ф. Амузу
Замена
И. Угбо
️️️️
П. Онуачу
82'
Замена
П. Грошовски
️️️️
Б. Хейнен
82'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Эйтинг
72'
69'
Желтая карточка
К. Ольссон
67'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Б. Раман
66'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
Желтая карточка
Д. Муньос
66'
46'
Замена
К. Куаме
️️️️
Д. Зиркзее
42'
Желтая карточка
Б. Раман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
31
Майк Трезор
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
3
Артеага
26
Лукуми
46
Куэста
27
Муньос
6
Эйтинг
8
Хейнен
10
Ито
42
Торстведт
10
Бонгонда
30
Онуачу
4-3-3
1
ван Кромбрадж
62
Мурильо
4
Харвуд-Беллис
29
Худт
17
Гомес
11
Рафаэлов
8
Ольссон
24
Каллен
10
Айт Эль-Хадж
11
Зиркзее
14
Раман
10
Ито
3
МакКензи
3
МакКензи
10
Ито
8
Хейнен
17
Грошовски
17
Грошовски
8
Хейнен
6
Эйтинг
31
Трезор
31
Трезор
6
Эйтинг
30
Онуачу
99
Угбо
99
Угбо
30
Онуачу
10
Айт Эль-Хадж
18
Ашимеру
18
Ашимеру
10
Айт Эль-Хадж
11
Рафаэлов
92
Телин
92
Телин
11
Рафаэлов
14
Раман
9
Амузу
9
Амузу
14
Раман
11
Зиркзее
8
Куаме
8
Куаме
11
Зиркзее
Остались в запасе
Генк
Андерлехт
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Генк - Андерлехт
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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