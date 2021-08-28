Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Стандард
Юнион СЖ - Стандард: обзор матча 28 августа 2021
Юнион СЖ
28.08.2021, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Стандард
23'
К. Нильсен
39'
Д. Ванзейр
52'
Д. Ванзейр
71'
Д. Ванзейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Стандард
90'
+1
Желтая карточка
Клаусс
Замена
М. Соринола
️️️️
Л. Лапуссен
90'
Замена
L. Paolucci
️️️️
Д. Ванзейр
90'
88'
Желтая карточка
С. Амалла
Замена
Л. Амани
️️️️
С. Линен
85'
Замена
Г. Франсуа
️️️️
Б. Ньивкоп
78'
Желтая карточка
К. Нильсен
75'
ГОЛ! 4:0!
Д. Ванзейр
71'
70'
Желтая карточка
Х. Рафья
64'
Замена
А. Доннум
️️️️
Г. Цимирот
53'
Желтая карточка
А. Аль-Дахил
ГОЛ! 3:0!
Д. Ванзейр
52'
46'
Замена
Д. Дрэгуш
️️️️
Д. Петерс
46'
Замена
Х. Рафья
️️️️
Н. Раскин
46'
Замена
К. Фай
️️️️
У. Сике
ГОЛ! 2:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
С. Линен
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Нильсен
23'
22'
Желтая карточка
Д. Петерс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
2
Амин Аль-Дахил
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
43
Николас Раскин
ЦП
42
Дауда Петерс
ЦП
99
Клаусс
ЦФ
41
Уго Сике
ЦФ
5
Мусса Сиссако
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Стандард
19
Коллинс Фай
ЦЗ
24
Хамза Рафья
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
10
Денис Дрэгуш
ЦФ
3-3-4
1
Морис
16
Берджесс
5
Багер
27
Кандусс
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
44
Линен
26
Ундав
13
Ванзейр
25
Марк
94
Нильсен
2-5-3
16
Бодар
2
Аль-Дахил
34
Гавори
22
Бастьен
21
Амалла
43
Раскин
42
Петерс
59
Цимирот
5
Сиссако
41
Сике
99
Клаусс
2
Ньивкоп
19
Франсуа
19
Франсуа
2
Ньивкоп
44
Линен
10
Амани
10
Амани
44
Линен
13
Ванзейр
11
11
13
Ванзейр
94
Лапуссен
29
Соринола
29
Соринола
94
Лапуссен
41
Сике
19
Фай
19
Фай
41
Сике
43
Раскин
24
Рафья
24
Рафья
43
Раскин
59
Цимирот
15
Доннум
15
Доннум
59
Цимирот
42
Петерс
10
Дрэгуш
10
Дрэгуш
42
Петерс
Остались в запасе
Юнион СЖ
Стандард
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Мбайе Лейе
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
Остались в запасе
1
Маттьё Эполо
ЦФ
3
Натан Нгой
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Мбайе Лейе
Статистика матча Юнион СЖ - Стандард
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Стандард
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Юнион» – «Хапоэль Беэр-Шева»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Юнион» и «Хапоэль Беер-Шева» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
Яя Туре нашел работу в Бельгии
2023.06.21 22:59
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
2023.04.18 07:48
3
В «Стандарде» отреагировали на информацию о переходе Дюсенна в «Локомотива»
2023.01.18 15:45
«Локомотив» согласовал переход капитана «Стандарда». Он выкупит свой контракт у клуба
2023.01.18 14:51
«Локомотив» планирует покупку 30-летнего капитана «Стандарда»
2023.01.18 11:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+