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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Мехелен - Юнион СЖ
Мехелен - Юнион СЖ: обзор матча 22 августа 2021
Мехелен
22.08.2021, воскресенье, 22:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Юнион СЖ
13'
У. Кюйперс
55'
М. Швед
77'
Н. Сторм
1'
Д. Ванзейр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мехелен - Юнион СЖ
90'
+3
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
90'
+1
Желтая карточка
М. Соринола
Замена
J. Vanlerberghe
️️️️
У. Кюйперс
87'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
М. Швед
81'
Замена
️️️️
К. Мрабти
81'
78'
Замена
Л. Амани
️️️️
Й. Багер
78'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
Л. Лапуссен
ГОЛ! 3:1!
Н. Сторм
77'
69'
Желтая карточка
Д. Ванзейр
Желтая карточка
М. Швед
64'
64'
Замена
М. Соринола
️️️️
С. Линен
64'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Франсуа
ГОЛ! 2:1!
М. Швед
Пас отдал
Р. Скофс
55'
Замена
С. Гуэ
️️️️
В. Соуза
28'
ГОЛ! 1:1!
У. Кюйперс
13'
Желтая карточка
В. Соуза
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Д. Ундав
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
23
Thibault Peyre
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
10
Никола Сторм
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Мехелен
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
8
Onur Kaya
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
29
Мэттью Соринола
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
4-3-1-2
1
14
Уолш
8
16
23
5
Соуза
17
Скофс
28
Мрабти
9
Швед
99
Кюйперс
10
Сторм
4-3-3
1
Морис
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
19
Франсуа
5
Багер
94
Лапуссен
10
Теума
44
Линен
13
Ванзейр
26
Ундав
94
Нильсен
99
Кюйперс
30
30
99
Кюйперс
9
Швед
11
Хайреманс
11
Хайреманс
9
Швед
5
Соуза
10
Гуэ
10
Гуэ
5
Соуза
19
Франсуа
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
19
Франсуа
5
Багер
10
Амани
10
Амани
5
Багер
44
Линен
29
Соринола
29
Соринола
44
Линен
94
Лапуссен
20
Авенатти
20
Авенатти
94
Лапуссен
Остались в запасе
Мехелен
Юнион СЖ
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
21
Люка Пирар
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
2
Iebe Swers
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
9
Густав Энгвалль
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
34
Максим Венссенс
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Мехелен - Юнион СЖ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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