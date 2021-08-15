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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Мехелен
Гент - Мехелен: обзор матча 15 августа 2021
Гент
15.08.2021, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Мехелен
28'
М. Нгаду-Нгаджуй
90+2'
Нуриу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Мехелен
ГОЛ! 2:0!
Нуриу
Пас отдал
Г. Чакветадзе
90'
+2
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
87'
86'
Замена
T. Peyre
️️️️
Р. Скофс
Замена
Ж. Окуму
️️️️
А. Кастро-Монтес
84'
Замена
️️️️
В. Оджиджа-Офое
82'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Т. Тиссудали
82'
77'
Желтая карточка
S. Bateau
77'
Замена
O. Kaya
️️️️
Н. Сторм
Замена
А. Оладойе
️️️️
С. Кумс
76'
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Й. Маледе
76'
56'
Желтая карточка
В. Соуза
Желтая карточка
С. Кумс
55'
54'
Замена
М. Швед
️️️️
Ж. Хайреманс
54'
Замена
С. Гуэ
️️️️
Г. Энгвалль
54'
Замена
У. Кюйперс
️️️️
Ф. Дрейф
ГОЛ! 1:0!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
В. Оджиджа-Офое
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
4
Жульен де Сар
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
9
Джанни Бруно
ЦФ
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Мехелен
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ЦЗ
8
Sheldon Bateau
ЦЗ
2
Iebe Swers
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦП
17
Роб Скофс
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ЦП
10
Никола Сторм
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
9
Густав Энгвалль
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Гент
33
Дави Руф
ВР
21
Кристофер Опери
ЛЗ
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
2
Жозеф Окуму
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
14
Йонас Маледе
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Мехелен
23
Thibault Peyre
ЦЗ
8
Onur Kaya
ЦП
10
Самуэль Гуэ
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
3-2-3-2
26
Болат
17
Кастро-Монтес
31
Годо
32
Нгаду-Нгаджуй
25
Нуриу
21
Ханше-Ольсен
4
де Сар
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
9
Тиссудали
9
Бруно
4-3-3
1
14
Уолш
8
2
30
5
Соуза
17
Скофс
11
Хайреманс
9
Энгвалль
9
Дрейф
10
Сторм
Маледе
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
Маледе
17
Кастро-Монтес
2
Окуму
2
Окуму
17
Кастро-Монтес
24
Кумс
4
Оладойе
4
Оладойе
24
Кумс
14
Маледе
14
Маледе
9
Тиссудали
29
Депуатр
29
Депуатр
9
Тиссудали
11
Хайреманс
9
Швед
9
Швед
11
Хайреманс
17
Скофс
23
23
17
Скофс
10
Сторм
8
8
10
Сторм
9
Энгвалль
10
Гуэ
10
Гуэ
9
Энгвалль
9
Дрейф
99
Кюйперс
99
Кюйперс
9
Дрейф
Остались в запасе
Гент
Мехелен
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Вим Де Деккер
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вутер Вранкен
Остались в запасе
21
Кристофер Опери
ЛЗ
33
Дави Руф
ВР
Остались в запасе
15
Yannick Thoelen
ЦФ
6
Jannes Van Hecke
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Вутер Вранкен
Статистика матча Гент - Мехелен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Мехелен
4 : 3
11.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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