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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Кортрейк
Юнион СЖ - Кортрейк: обзор матча 14 августа 2021
Юнион СЖ
14.08.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Кортрейк
9'
Д. Ванзейр
53'
С. Линен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Юнион СЖ - Кортрейк
Замена
Д. Марк
️️️️
Л. Лапуссен
87'
83'
Желтая карточка
М. Морено
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Франсуа
77'
74'
Замена
C. Herrmann
️️️️
T. Chevalier
73'
Замена
Д. Мбайо
️️️️
L. Rougeaux
Замена
Л. Амани
️️️️
С. Линен
73'
64'
Красная карточка
М. Фикселлес
54'
Желтая карточка
T. Chevalier
ГОЛ! 2:0!
С. Линен
53'
46'
Замена
M. Jonckheere
️️️️
T. Sainsbury
46'
Замена
М. Фикселлес
️️️️
А. Палаверса
43'
Желтая карточка
L. Rougeaux
39'
Желтая карточка
T. Sainsbury
15'
Желтая карточка
Т. Дерейк
10'
Желтая карточка
А. Палаверса
ГОЛ! 1:0!
Д. Ванзейр
Пас отдал
Д. Ундав
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
5
Йонас Багер
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Кортрейк
6
Lucas Rougeaux
ЦЗ
18
Анте Палаверса
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
0
Teddy Chevalier
ЦФ
31
Марко Илич
ЦФ
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
4
Trent Sainsbury
ЦФ
30
Кристоф Д'Хаен
ЦФ
21
Марлос Морено
ЦФ
7
Файз Селемани
ЦФ
20
Жиль Деваэль
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Юнион СЖ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
35
Tibo Herbots
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Кортрейк
28
Joris Delle
ВР
19
Матиас Фикселлес
ЦП
20
Michiel Jonckheere
ЦП
16
Александар Радованович
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
39
Charles-Jesaja Herrmann
ЦФ
11
Дилан Мбайо
ЦФ
4-3-3
1
Морис
5
Багер
19
Франсуа
44
ван дер Хейден
27
Кандусс
94
Лапуссен
10
Теума
44
Линен
94
Нильсен
13
Ванзейр
26
Ундав
1-2-5
6
18
Палаверса
26
Вандендрище
4
20
Деваэль
7
Селемани
21
Морено
30
Д'Хаен
44
Линен
10
Амани
10
Амани
44
Линен
19
Франсуа
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
19
Франсуа
94
Лапуссен
25
Марк
25
Марк
94
Лапуссен
18
Палаверса
19
Фикселлес
19
Фикселлес
18
Палаверса
4
20
20
4
0
39
39
0
6
11
Мбайо
11
Мбайо
6
Остались в запасе
Юнион СЖ
Кортрейк
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
35
Tibo Herbots
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
28
Joris Delle
ВР
16
Александар Радованович
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Патрик Деман
Остались в запасе
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
32
Марсел Льюис
ЦП
35
Tibo Herbots
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
29
Мэттью Соринола
ЦФ
Остались в запасе
28
Joris Delle
ВР
16
Александар Радованович
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Патрик Деман
Статистика матча Юнион СЖ - Кортрейк
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
- : -
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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