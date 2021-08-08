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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Серен
Андерлехт - Серен: обзор матча 08 августа 2021
Андерлехт
08.08.2021, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Серен
70'
И. Телин
82'
С. Гомес
90+1'
М. Мурильо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Андерлехт - Серен
Желтая карточка
Ф. Амузу
90'
+5
ГОЛ! 3:0!
М. Мурильо
90'
+1
Замена
М. Ашимеру
️️️️
К. Ольссон
90'
ГОЛ! 2:0!
С. Гомес
82'
82'
Замена
F. D'Onofrio
️️️️
М. Поти
Замена
А. Айт Эль-Хадж
️️️️
Б. Раман
75'
ГОЛ! 1:0!
И. Телин
70'
Замена
Ф. Амузу
️️️️
Я. Версхарен
60'
Желтая карточка
Б. Раман
59'
Замена
И. Телин
️️️️
Д. Зиркзее
59'
39'
Вторая желтая
B. Boulenger
31'
Желтая карточка
B. Boulenger
16'
Замена
R. Djedje
️️️️
А. Джаллоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
14
Бенито Раман
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
4
Wagane Faye
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Морган Поти
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
10
Ануар Айт Эль-Хадж
ЦФ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
9
Франсис Амузу
ЦФ
Серен
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
5
Rayan Djedje
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
4-4-2
1
ван Кромбрадж
17
Гомес
3
Делкруа
62
Мурильо
29
Худт
16
Версхарен
8
Ольссон
11
Рафаэлов
24
Каллен
11
Зиркзее
14
Раман
3-1-4-2
30
Дитш
4
20
24
75
Сиссе
18
Поти
8
17
Бернье
88
Мазиз
99
Муандилмаджи
30
Джаллоу
8
Ольссон
18
Ашимеру
18
Ашимеру
8
Ольссон
11
Зиркзее
92
Телин
92
Телин
11
Зиркзее
14
Раман
10
Айт Эль-Хадж
10
Айт Эль-Хадж
14
Раман
16
Версхарен
9
Амузу
9
Амузу
16
Версхарен
18
Поти
37
37
18
Поти
30
Джаллоу
5
5
30
Джаллоу
Остались в запасе
Андерлехт
Серен
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
26
Колин Коосеманс
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
1
Барт Вербрюгген
ЦФ
Остались в запасе
6
Матье Кашбах
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Андерлехт - Серен
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
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