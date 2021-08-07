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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
Сент-Труйден - Зюлте-Варегем: обзор матча 07 августа 2021
Сент-Труйден
07.08.2021, суббота, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Зюлте-Варегем
90+1'
Л. Де Бок (АГ)
48'
З. Гано
69'
Й. Фоссен
84'
З. Гано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Л. Де Бок
90'
+1
84'
ГОЛ! 0:3!
З. Гано
Замена
В. Янссенс
️️️️
K. Matsubara
76'
71'
Желтая карточка
А. Сиссако
69'
ГОЛ! 0:2!
Й. Фоссен
Замена
N. Balongo
️️️️
А. Койта
65'
50'
Желтая карточка
Б. Сермо
48'
ГОЛ! 0:1!
З. Гано
Пас отдал
Ж. Домпе
Замена
Р. Райц
️️️️
С. Ван Дессел
46'
Желтая карточка
М. Кофрие
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
13
Либерато Кэкачей
ЦФ
4
K. Matsubara
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
8
Абдулайе Сиссако
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
6
David Hubert
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Сент-Труйден
39
Джонатан Буату
ЦЗ
21
Рокко Райц
ЦП
9
Александр Филиппов
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
9
Saido Berahino
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
2-5
5
Кофрие
4
Лавале
22
Брюлс
7
М'Бойо
11
Койта
8
40
3-2-5
69
Бостин
28
Де Бок
28
Плетинкс
5
Сермо
8
Сиссако
13
Виген
91
Домпе
9
Фоссен
9
Гано
6
25
Хамфрис
19
Ван Дессел
21
Райц
21
Райц
19
Ван Дессел
4
22
Янссенс
22
Янссенс
4
11
Койта
6
6
11
Койта
Остались в запасе
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
39
Джонатан Буату
ЦЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
9
Saido Berahino
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
39
Джонатан Буату
ЦЗ
9
Александр Филиппов
ЦФ
1
Kenny Steppe
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
Остались в запасе
1
Сэмми Боссут
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
56
Rousseau De Poorter
ЦЗ
9
Saido Berahino
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Сент-Труйден - Зюлте-Варегем
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
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