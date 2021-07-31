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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Сент-Труйден
Шарлеруа - Сент-Труйден: обзор матча 31 июля 2021
Шарлеруа
31.07.2021, суббота, 17:15
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Сент-Труйден
Замена
G. Gillet
️️️️
А. Голизаде
70'
Желтая карточка
Р. Мориока
66'
61'
Желтая карточка
К. Брюлс
Замена
Ш. Николсон
️️️️
К. Бедья
58'
49'
Замена
N. Balongo
️️️️
А. Койта
45'
+5
Желтая карточка
А. Койта
Желтая карточка
А. Голизаде
43'
34'
Желтая карточка
М. Кофрие
31'
Желтая карточка
C. Durkin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
12
Эрве Коффи
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Али Голизаде
ЦФ
9
Крис Бедья
ЦФ
21
Анасс Зарури
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Сент-Труйден
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
4
K. Matsubara
ЦФ
7
Иломбе М'Бойо
ЦФ
11
Абубакари Койта
ЦФ
19
Стэн Ван Дессел
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
22
Кристиан Брюлс
ЦФ
22
Волке Янссенс
ЦФ
40
Junior Pius
ЦФ
1
Даниэль Шмидт
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Шарлеруа
40
Mateo Chiacig
ВР
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
11
Шамар Николсон
ЦФ
8
Aboubakar Keita
ЦФ
30
Guillaume Gillet
ЦФ
Сент-Труйден
1
Kenny Steppe
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
6
Nelson Balongo
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
3-2-2-3
12
Коффи
24
Дессоле
25
Андреу
2
Ван Клемпут
18
Кайембе
5
Кнежевич
88
Мориока
23
Илаймахаритра
21
Зарури
9
Бедья
8
Голизаде
2-5
5
Кофрие
4
Лавале
8
1
Шмидт
40
22
Янссенс
22
Брюлс
9
Бедья
11
Николсон
11
Николсон
9
Бедья
8
Голизаде
30
30
8
Голизаде
11
Койта
6
6
11
Койта
Остались в запасе
Шарлеруа
Сент-Труйден
40
Mateo Chiacig
ВР
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Aboubakar Keita
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
1
Kenny Steppe
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
40
Mateo Chiacig
ВР
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
2
Мартин Васински
ЦП
38
Джексон Чачуа
ЦП
8
Aboubakar Keita
ЦФ
Остались в запасе
1
Kenny Steppe
ЦФ
10
Lee Seung-Woo
ЦФ
16
Steve De Ridder
ЦФ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Карим Бельхосин
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Шарлеруа - Сент-Труйден
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
- : -
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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