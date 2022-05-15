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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Аякс
Витесс - Аякс: обзор матча 15 мая 2022
Витесс
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
2 : 2
Завершен
Аякс
52'
Л. Опенда
56'
Л. Опенда
15'
Б. Бробби
87'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витесс - Аякс
Замена
Д. Хейсман
️️️️
М. Беро
89'
Замена
Р. Япи
️️️️
М. Манхоф
89'
87'
ГОЛ! 2:2!
Э. Альварес
Пас отдал
Д. Тадич
73'
Желтая карточка
Д. Блинд
73'
Желтая карточка
Б. Бробби
64'
Замена
А. Салах-Эддин
️️️️
Н. Тальяфико
64'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Ренш
57'
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Аллер
ГОЛ! 2:1!
Л. Опенда
56'
Замена
А. Грбич
️️️️
Т. Домджони
53'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
П. Вруг
53'
ГОЛ! 1:1!
Л. Опенда
Пас отдал
М. Манхоф
52'
24'
Желтая карточка
Э. Альварес
15'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
44
Юри Регер
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
9
Брайан Бробби
ЦФ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
23
Дан Хейсман
АП
29
Томас Бейтинк
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
4-5-1
15
Шуберт
42
Манхоф
5
Дехи
6
Корнелиссе
2
Даса
8
Домджони
6
Тронстад
22
Беро
23
Базур
8
Вруг
17
Опенда
3-1-3-1-2
1
Гортер
3
Тальяфико
2
Ренш
17
Блинд
4
Альварес
44
Регер
24
Тэйлор
23
Бергейс
10
Тадич
22
Аллер
9
Бробби
42
Манхоф
27
Япи
27
Япи
42
Манхоф
22
Беро
23
Хейсман
23
Хейсман
22
Беро
8
Вруг
29
Бейтинк
29
Бейтинк
8
Вруг
8
Домджони
9
Грбич
9
Грбич
8
Домджони
3
Тальяфико
5
Салах-Эддин
5
Салах-Эддин
3
Тальяфико
2
Ренш
20
Кудус
20
Кудус
2
Ренш
22
Аллер
18
Классен
18
Классен
22
Аллер
Остались в запасе
Витесс
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
25
Джованни ван Звам
ЦЗ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Витесс - Аякс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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