Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 17 апреля 2022
Ньюкасл
17.04.2022, воскресенье, 16:15
Англия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 1
Завершен
Лестер
30'
Б. Гимарайнс
90+5'
Б. Гимарайнс
19'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Лестер
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Б. Гимарайнс
90'
+5
Замена
Д. Гэйл
️️️️
А. Сен-Максимен
90'
+1
Желтая карточка
Э. Крафт
84'
78'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
П. Дака
Замена
Д. Мерфи
️️️️
М. Альмирон
70'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
К. Вуд
69'
66'
Замена
Х. Барнс
️️️️
А. Лукман
60'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
А. Перес
ГОЛ! 1:1!
Б. Гимарайнс
30'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Пас отдал
А. Перес
1'
Желтая карточка
Д. Амарти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
27
Патсон Дака
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-2-2
39
Дубравка
23
Таргетт
5
Шер
33
Берн
17
Крафт
39
Гимарайнс
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
9
Вуд
4-1-2-3
1
Шмейхель
24
Джастин
2
Сеюнджу
12
Амарти
33
Томас
8
Дьюсбери-Холл
18
Тилеманс
6
Менди
27
Дака
22
Перес
11
Лукман
9
Вуд
28
Уиллок
28
Уиллок
9
Вуд
10
Альмирон
23
Мерфи
23
Мерфи
10
Альмирон
10
Сен-Максимен
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Сен-Максимен
11
Лукман
11
Барнс
11
Барнс
11
Лукман
22
Перес
10
Мэддисон
10
Мэддисон
22
Перес
27
Дака
17
Ихеначо
17
Ихеначо
27
Дака
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
17
Элдин Якупович
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Ньюкасл
Лестер
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+