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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Манчестер Сити
Норвич Сити - Манчестер Сити: обзор матча 12 февраля 2022
Норвич Сити
12.02.2022, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 4
Завершен
Манчестер Сити
31'
Р. Стерлинг
48'
Ф. Фоден
70'
Р. Стерлинг
90'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Манчестер Сити
90'
+2
Желтая карточка
Р. Стерлинг
90'
ГОЛ! 0:4!
Р. Стерлинг
90'
Пенальти не реализован!
Р. Стерлинг
Замена
К. Доуэлл
️️️️
Д. Сарджент
87'
84'
Замена
Кайку
️️️️
Р. Марез
82'
Замена
Л. Делап
️️️️
Ф. Фоден
70'
ГОЛ! 0:3!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Диаш
Замена
М. Норманн
️️️️
П. Лис-Мелу
63'
Замена
С. Бирам
️️️️
М. Ааронс
63'
48'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Фоден
31'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Уокер
17'
Желтая карточка
Р. Диаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Бернарду Силва
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Матиас Норманн
ОП
26
Киран Доуэлл
АП
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
11
Кайку
ПВ
19
Лайам Делап
ЦФ
4-3-1-2
1
Ганн
33
Уильямс
4
Хэнли
23
Гибсон
3
Ааронс
6
Гилмор
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
7
Рашица
20
Пукки
9
Сарджент
4-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
3
Диаш
15
Аке
47
Зинченко
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
19
Стерлинг
20
Силва
47
Фоден
33
Лис-Мелу
17
Норманн
17
Норманн
33
Лис-Мелу
3
Ааронс
3
Бирам
3
Бирам
3
Ааронс
9
Сарджент
26
Доуэлл
26
Доуэлл
9
Сарджент
26
Марез
11
Кайку
11
Кайку
26
Марез
47
Фоден
19
Делап
19
Делап
47
Фоден
Остались в запасе
Норвич Сити
Манчестер Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
16
Родри
ОП
24
Джеймс Макэйти
АП
26
Кевин Де Брюйне
АП
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Норвич Сити - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
Okko
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