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Материалы

Тоттенхэм - Кристал Пэлас

26.12.2021, Воскресенье, 18:00 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 19 тур Тоттенхэм - Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
4 тур
11 сентября, суббота 14:30 Кристал Пэлас 3:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
27 тур
7 марта, воскресенье 22:15 Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
12 тур
13 декабря, воскресенье 17:15 Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
5 тур
14 сентября, суббота 17:00 Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
31 тур
3 апреля, среда 21:45 Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас
12 тур
10 ноября, суббота 20:30 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм
Англия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
27 января, воскресенье 19:00 Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
25 февраля, воскресенье 15:00 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм
11 тур
5 ноября, воскресенье 15:00 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
28 тур
26 апреля, среда 22:00 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм
2 тур
20 августа, суббота 17:00 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас
Англия. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
21 февраля, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
23 января, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм
6 тур
20 сентября, воскресенье 15:30 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
21 тур
10 января, суббота 20:30 Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм
15 тур
6 декабря, суббота 18:00 Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
11 января, суббота 19:00 Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас
1 тур
18 августа, воскресенье 16:30 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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