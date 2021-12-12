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Лестер - Ньюкасл

12.12.2021, Воскресенье, 17:00 мск Англия. Премьер-лига, 16 тур Лестер - Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
35 тур
7 мая, пятница 22:00 Лестер 2:4 Ньюкасл
17 тур
3 января, воскресенье 17:15 Ньюкасл 1:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
1 января, среда 18:00 Ньюкасл 0:3 Лестер
7 тур
29 сентября, воскресенье 18:30 Лестер 5:0 Ньюкасл
Англия. Кубок лиги (2019/2020)

28 августа, среда 21:45 Ньюкасл 1:1
(2:4)п		 Лестер
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
34 тур
12 апреля, пятница 22:00 Лестер 0:1 Ньюкасл
7 тур
29 сентября, суббота 17:00 Ньюкасл 0:2 Лестер
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
33 тур
7 апреля, суббота 17:00 Лестер 1:2 Ньюкасл
16 тур
9 декабря, суббота 20:30 Ньюкасл 2:3 Лестер
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
14 марта, понедельник 23:00 Лестер 1:0 Ньюкасл
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Ньюкасл 0:3 Лестер
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 14:45 Лестер 3:0 Ньюкасл
8 тур
18 октября, суббота 19:00 Ньюкасл 1:0 Лестер
Англия. Кубок (2014/2015)
3 раунд
3 января, суббота 18:00 Лестер 1:0 Ньюкасл
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
28 тур
30 января, суббота 20:20 Лестер 0:0 Ньюкасл
5 тур
31 августа, понедельник 22:45 Ньюкасл 1:0 Лестер
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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