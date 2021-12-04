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Саутгемптон - Брайтон
Саутгемптон - Брайтон: обзор матча 04 декабря 2021
Саутгемптон
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
29'
А. Броя
90+8'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Брайтон
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
Я. Модер
Желтая карточка
М. Эльюнусси
90'
+4
Замена
М. Эльюнусси
️️️️
Н. Телла
84'
Замена
А. Армстронг
️️️️
А. Броя
81'
Желтая карточка
М. Салису
80'
79'
Замена
Я. Модер
️️️️
Й. Велтман
74'
Желтая карточка
И. Биссума
Желтая карточка
Н. Телла
69'
63'
Замена
С. Мач
️️️️
Т. Лэмпти
55'
Замена
А. Коннолли
️️️️
П. Гросс
45'
Желтая карточка
Ш. Даффи
ГОЛ! 1:0!
А. Броя
Пас отдал
Н. Редмонд
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
13
Лянко
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
19
Че Адамс
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
12
Энок Мвепу
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Саутгемптон
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
7
Якуб Модер
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
32
Тэйлор Ричардс
АП
7
Солли Мач
ПВ
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-2-2-2
29
МакКарти
2
Ливраменто
13
Лянко
22
Салису
2
Уокер-Питерс
30
Уорд-Проус
21
Ромеу
27
Редмонд
23
Телла
27
Броя
19
Адамс
3-2-3-1-1
97
Санчес
25
Даффи
33
Берн
34
Велтман
48
Лэмпти
17
Кукурелья
13
Гросс
28
Биссума
12
Мвепу
19
Троссард
11
Мопе
23
Телла
10
Эльюнусси
10
Эльюнусси
23
Телла
27
Броя
10
Армстронг
10
Армстронг
27
Броя
48
Лэмпти
7
Мач
7
Мач
48
Лэмпти
34
Велтман
7
Модер
7
Модер
34
Велтман
13
Гросс
10
Коннолли
10
Коннолли
13
Гросс
Остались в запасе
Саутгемптон
Брайтон
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
21
Гарри Льюис
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Остались в запасе
32
Тэйлор Ричардс
АП
23
Джейсон Стил
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
5
Хэйдон Робертс
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Саутгемптон - Брайтон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
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