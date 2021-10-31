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Астон Вилла - Вест Хэм

31.10.2021, Воскресенье, 19:30 мск Бирмингем, стадион Вилла Парк Англия. Премьер-лига, 10 тур Астон Вилла - Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
22 тур
3 февраля, среда 23:15 Астон Вилла 1:3 Вест Хэм
10 тур
30 ноября, понедельник 23:00 Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
38 тур
26 июля, воскресенье 18:00 Вест Хэм 1:1 Астон Вилла
5 тур
16 сентября, понедельник 22:00 Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
24 тур
2 февраля, вторник 22:45 Вест Хэм 2:0 Астон Вилла
18 тур
26 декабря, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 17:00 Астон Вилла 1:0 Вест Хэм
11 тур
8 ноября, суббота 18:00 Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
8 февраля, суббота 19:00 Астон Вилла 0:2 Вест Хэм
10 тур
2 ноября, суббота 19:00 Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
26 тур
10 февраля, воскресенье 17:30 Астон Вилла 2:1 Вест Хэм
1 тур
18 августа, суббота 18:00 Вест Хэм 1:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
33 тур
16 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 1:2 Астон Вилла
1 тур
14 августа, суббота 18:00 Астон Вилла 3:0 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
22 тур
17 января, воскресенье 16:30 Астон Вилла 0:0 Вест Хэм
2 тур
4 ноября, среда 22:45 Вест Хэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
18 апреля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:1 Вест Хэм
18 тур
20 декабря, суббота 20:30 Вест Хэм 0:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Вест Хэм 2:2 Астон Вилла
9 тур
6 октября, суббота 18:00 Астон Вилла 1:0 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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