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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Норвич Сити
Челси - Норвич Сити: обзор матча 23 октября 2021
Челси
23.10.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
7 : 0
Завершен
Норвич Сити
8'
М. Маунт
18'
К. Хадсон-Одои
42'
Р. Джеймс
57'
Б. Чилвел
62'
М. Ааронс (АГ)
85'
М. Маунт (П)
90+1'
М. Маунт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Норвич Сити
ГОЛ! 7:0!
М. Маунт
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 6:0!
М. Маунт
85'
83'
Желтая карточка
М. Норманн
Замена
Р. Баркли
️️️️
К. Хаверц
70'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
К. Хадсон-Одои
70'
69'
Замена
Э. Омобамиделе
️️️️
Д. Сарджент
65'
Вторая желтая
Б. Гибсон
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
64'
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
М. Ааронс
62'
ГОЛ! 4:0!
Б. Чилвел
Пас отдал
М. Ковачич
57'
55'
Желтая карточка
Б. Гибсон
46'
Замена
Б. Уильямс
️️️️
Д. Яннулис
46'
Замена
М. Рашица
️️️️
П. Лис-Мелу
45'
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
ГОЛ! 3:0!
Р. Джеймс
Пас отдал
М. Маунт
42'
ГОЛ! 2:0!
К. Хадсон-Одои
Пас отдал
М. Ковачич
18'
ГОЛ! 1:0!
М. Маунт
Пас отдал
Жоржиньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
9
Джош Сарджент
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Менди
27
Чалоба
3
Силва
22
Рюдигер
33
Чилвел
24
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
29
Хаверц
3-3-2-2
23
Крул
4
Хэнли
5
Кабак
23
Гибсон
3
Ааронс
17
Норманн
13
Яннулис
33
Лис-Мелу
23
МакЛин
20
Пукки
9
Сарджент
29
Хаверц
6
Баркли
6
Баркли
29
Хаверц
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Хадсон-Одои
13
Яннулис
33
Уильямс
33
Уильямс
13
Яннулис
9
Сарджент
12
Омобамиделе
12
Омобамиделе
9
Сарджент
33
Лис-Мелу
7
Рашица
7
Рашица
33
Лис-Мелу
Остались в запасе
Челси
Норвич Сити
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
17
Христос Цолис
ЛВ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Челси - Норвич Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
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