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Челси - Норвич Сити

23.10.2021, Суббота, 14:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 9 тур Челси - Норвич Сити
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
36 тур
14 июля, вторник 22:15 Челси 1:0 Норвич Сити
3 тур
24 августа, суббота 14:30 Норвич Сити 2:3 Челси
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
ответный матч		 17 января, среда 22:45 Челси 1:1
(5:3)п		 Норвич Сити
Англия. Кубок (2017/2018)
1/32 финала
6 января, суббота 20:30 Норвич Сити 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
1 марта, вторник 22:45 Норвич Сити 1:2 Челси
13 тур
21 ноября, суббота 18:00 Челси 1:0 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
37 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Челси 0:0 Норвич Сити
7 тур
6 октября, воскресенье 16:30 Норвич Сити 1:3 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 19:00 Норвич Сити 0:1 Челси
7 тур
6 октября, суббота 18:00 Челси 4:1 Норвич Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
22 тур
21 января, суббота 16:45 Норвич Сити 0:0 Челси
3 тур
27 августа, суббота 18:00 Челси 3:1 Норвич Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 24 октября 2021, 11:02

    Челси молодцы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 23 октября 2021, 16:30

    Вот это да, Челси накидал полную авоську Норвич Сити.

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    Рейтинг: +14461

    Skull_Boy 23 октября 2021, 15:15

    Крул это днище, а не вратарь каждый второй удар в створ это гол

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