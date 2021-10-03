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Тоттенхэм - Астон Вилла

03.10.2021, Воскресенье, 16:00 мск Лондон, стадион Тоттенхэм Хотспур Англия. Премьер-лига, 7 тур Тоттенхэм - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
37 тур
19 мая, среда 20:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
18 тур
21 марта, воскресенье 22:30 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
26 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм
1 тур
10 августа, суббота 19:30 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
8 января, воскресенье 19:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
11 тур
2 ноября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 3:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
11 апреля, суббота 17:00 Тоттенхэм 0:1 Астон Вилла
10 тур
2 ноября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
38 тур
11 мая, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 3:0 Астон Вилла
8 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 0:2 Тоттенхэм
Англия. Кубок Лиги (2013/2014)
3 раунд
24 сентября, вторник 22:45 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 21:30 Астон Вилла 0:4 Тоттенхэм
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
12 тур
21 ноября, понедельник 23:59 Тоттенхэм 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
19 тур
26 декабря, воскресенье 20:30 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
7 тур
2 октября, суббота 18:00 Тоттенхэм 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
25 тур
6 февраля, суббота 20:30 Тоттенхэм 0:0 Астон Вилла
14 тур
28 ноября, суббота 20:30 Астон Вилла 1:1 Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
29 тур
15 марта, воскресенье 19:00 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм
4 тур
15 сентября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
21 тур
1 января, вторник 20:20 Астон Вилла 2:1 Тоттенхэм
8 тур
1 октября, понедельник 23:00 Тоттенхэм 4:4 Астон Вилла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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