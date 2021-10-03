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Кристал Пэлас - Лестер
Кристал Пэлас - Лестер: обзор матча 03 октября 2021
Кристал Пэлас
03.10.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Лестер
61'
М. Олисе
72'
Д. Шлупп
31'
К. Ихеначо
37'
Д. Варди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Лестер
90'
+5
Желтая карточка
Х. Барнс
Замена
К. Бентеке
️️️️
О. Эдуард
85'
Желтая карточка
Д. МакАртур
83'
80'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Лукман
Желтая карточка
Й. Андерсен
78'
ГОЛ! 2:2!
Д. Шлупп
72'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
К. Галлахер
71'
71'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
К. Ихеначо
ГОЛ! 1:2!
М. Олисе
61'
60'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Х. Чодури
Замена
М. Олисе
️️️️
Ж. Айю
53'
46'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
37'
ГОЛ! 0:2!
Д. Варди
Пас отдал
Х. Барнс
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Ихеначо
29'
Желтая карточка
Р. Бертранд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Тайрик Митчелл
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Конор Галлахер
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Кристал Пэлас
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
17
Майкл Олисе
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
4-3-1-2
13
Гуаита
3
Митчелл
2
Андерсен
6
Гехи
25
Уорд
8
Галлахер
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
29
Эдуард
10
Айю
4-3-3
1
Шмейхель
21
Кастань
23
Вестергор
2
Сеюнджу
5
Бертранд
18
Тилеманс
8
Чодури
11
Барнс
9
Варди
17
Ихеначо
11
Лукман
8
Галлахер
27
Шлупп
27
Шлупп
8
Галлахер
10
Айю
17
Олисе
17
Олисе
10
Айю
29
Эдуард
20
Бентеке
20
Бентеке
29
Эдуард
8
Чодури
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Чодури
17
Ихеначо
10
Мэддисон
10
Мэддисон
17
Ихеначо
11
Лукман
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
11
Лукман
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Лестер
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Главный тренер
Патрик Виейра
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
21
Дэнни Уорд
ВР
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Кирнан Дьюсбери-Холл
ОП
27
Патсон Дака
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Кристал Пэлас - Лестер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Лестер
Англия. Первая лига, 17 тур
Лестер
- : -
28.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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